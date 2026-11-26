Wenn es nach der Arbeit mal schnell gehen muss, solltest du unbedingt dieses Senf-Hähnchen aus der Pfanne testen

sein, ohne dabei auf Genuss zu verzichten. Dieses Zitronen-Senf-Hähnchen aus der Pfanne vereint proteinreiches Hähnchenfleisch mit einer herrlich cremigen Sauce, deren feine Säure und würzige Senfnote perfekt harmonieren.

Das Beste daran: Das Gericht steht in kurzer Zeit auf dem Tisch und schmeckt trotzdem wie ein kleines Abendessen aus dem Lieblingsrestaurant. Hähnchenbrustfilet vorsichtig waschen und trocken tupfen, dann längs halbieren. Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden. Champignons putzen und in Würfel schneiden.

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Mehl auf einen flachen Teller geben und die Hähnchenfilets darin wälzen. Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen und scharf in einer Pfanne mit etwas Olivenöl von beiden Seiten anbraten. Hähnchen auf einen Teller geben. Hitze reduzieren und Zwiebeln sowie Champignons in die Pfanne geben.