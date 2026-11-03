Rezon Fortnite Verdienst: Lennard Sill macht Hunderttausende Euro monatlich

Der 20-jährige Fortnite-Star Rezon offenbart seine Einnahmen. Mit einer eigenen Map und Partnerschaften erzielt er bis zu 700.000 Euro im Monat.

Während andere Menschen in seinem Alter gerade erst ihr erstes reguläres Gehalt beziehen, hat der 20-jährige Content Creator Lennard Sill, bekannt unter dem Namen Rezon, ein Millionen-Geschäft mit Videospielen aufgebaut. Der als Fortnite -Experte gefeierte Streamer verdient regelmäßig Hunderttausende Euro pro Monat und hat sich durch jahrelange Arbeit eine eigene Spielwelt erschaffen, die ihm erhebliche finanzielle Erträge beschert. In einem aktuellen Livestream gewährte er seinen Zuschauern nun einen detaillierten Einblick in diese Einnahmen struktur und erklärte, wie hoch sein bisher bester Monat tatsächlich ausgefallen ist.

Finanzielle Erfolge und Rekordmonat

Rezon gab während seines Streams preis, dass der Oktober für ihn der finanziell beste Monat aller Zeiten war. Obwohl er selbst anmerkte, dass Dezember aufgrund der Weihnachtsgeschäfte traditionell lukrativer sei, lag sein persönlicher Höchstwert in den vergangenen Tagen. Der Streamer bezifferte diesen Rekordwert auf zwischen 650.000 und 700.000 Euro. Dabei betonte er jedoch explizit, dass dieser Betrag noch vor Steuern steht und somit das Bruttoeinkommen darstellt, welches ihm aktuell zur Verfügung steht.

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Einnahmequellen und Map-Statistiken

Neben direkten Zuwendungen seiner Community spielen auch YouTube-Einnahmen sowie kommerzielle Partnerschaften eine zentrale Rolle bei seinem Geschäftserfolg. Ein entscheidender Faktor ist dabei eine von Rezon veröffentlichte sogenannte Map, also eine eigene Spielwelt innerhalb von Fortnite. Spieler können diese Maps erstellen und veröffentlichen, woraufhin andere Nutzer sie besuchen, darin gegeneinander antreten oder ihre Fähigkeiten trainieren können. Rezons Map wird von Tausenden Spielern gleichzeitig genutzt und generiert daraus massive Gewinne.

Die Statistiken seiner Plattform zeigen eindrucksvoll die Reichweite dieses Projekts. Zeitweise sind mehr als 14.000 Spieler gleichzeitig in seiner Welt aktiv. Für einen einzigen Tag weist die Tracking-Seite geschätzte Einnahmen zwischen 2.800 Dollar, was etwa 2.500 Euro entspricht, und 10.300 Dollar, rund 9.100 Euro, aus. Diese Zahlen verdeutlichen, wie skalierbar sein digitales Angebot ist und wie stark die Nachfrage nach seiner spezifischen Spielumgebung ist.

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Jahresumsatz und langfristige Perspektive

Als Zuschauer ihn fragte, ob er allein mit seiner Fortnite-Map jährlich mehr als drei Millionen Euro verdiene, bestätigte Rezon dies knapp mit einem klaren Ja. Damit unterstreicht er, dass er aus seinem Hobby einen echten Geldregen gemacht hat. Die Tatsache, dass viele Streamer bei ihren Einnahmen schweigen, macht Rezons Offenheit zu einem besonderen Merkmal seiner Präsenz. Er gibt seinen Zuschauern immer wieder Einblicke in seine Zahlen und transparentisiert damit den wirtschaftlichen Aspekt des modernen Gaming-Journalismus.

Zukunftsaussichten und saisonale Faktoren

Trotz des bisherigen Rekords im Oktober sieht Rezon Potenzial für noch höhere Einnahmen in naher Zukunft. Rund um Weihnachten wird in der Branche viel geworben, und gleichzeitig haben viele Schüler Ferien, wodurch ihnen mehr Zeit zum Zocken bleibt. Diese Kombination aus erhöhter Werbung und größerer Verfügbarkeit potenzieller Kunden könnte dazu führen, dass der kommende Wintermonat für ihn noch lukrativer wird als der bisherige Spitzenwert im Oktober.