Rezon verbringt Luxus-Wochenend-Trip in Dubai für 100.000 Euro

Der 20-jährige Gaming-Star Rezon erfüllt sich den Traum von einem exklusiven Hotel-Aufenthalt in Dubai. Der Trip mit Familie kostet rund 100.000 Euro. Fans bleiben dankbar.

Der 20-jährige Gaming-Star Rezon,bürgerlich Lennard Sill,hat seinen Traum von einer luxuriösen Auszeit in Dubai wahr gemacht. Für diesen exklusiven Urlaub mit Freunden und Familie gab er rund 100.000 Euro aus. Der Aufenthalt im fünfsterne-Haus Atlantis The Royal markiert einen Höhepunkt in seiner bisherigen Karriere.

Exklusiver Aufenthalt im Atlantis The Royal

Rezon reiste zunächst mit Freunden nach Dubai. Später stießen seine Mutter, sein Bruder und dessen Freundin zur Gruppe. Zunächst logierte die Gruppe in einer Airbnb-Wohnung. Die Kosten dafür betrugen laut eigenen Angaben etwa 10.000 Euro. Mit dem Umzug der Familie wechselte man in das spektakuläre Hotel Atlantis The Royal.

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Für die letzten drei Tage der Reise wechselte Rezon in eine besonders luxuriöse Suite. Diese Suite verfügte über einen privaten Pool und bot einen direkten Blick auf das Meer. Von diesem Aussichtspunkt aus hatte er Sicht auf die Palm Jumeirah und die Skyline von Dubai. Der Aufenthalt in dieser Suite kostete zusätzlich 15.000 Euro.

50 Prozent Rabatt und hohe Gesamtkosten

Der entscheidende Faktor für den letzten Teil des Aufenthalts war ein Preisnachlass. Rezon erhielt einen Rabatt von rund 50 Prozent auf die Suite. Ohne diesen rabatt wäre das Erlebnis für ihn unwahrscheinlich gewesen. Er beschrieb das Erlebnis als unrealistisch für jemanden mit seinem Alter.

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Die Gesamtkosten für den gesamten Trip belaufen sich auf ca. 100.000 Euro. Neben den 25.000 Euro für das Hotel inklusive Flügen und anderen Ausgaben kamen weitere Kosten hinzu. Dazu zählten Ausgaben für Alkohol und verschiedene Aktivitäten.

Extrawünsche wie Jetski-Fahrten

Ein einzelnes Highlight waren 30 Minuten Jetski-Fahrten. Hierfür zahlte Rezon rund 300 Euro. Diese Aktivität war Teil der allgemeinen Ausgaben, die zum hohen Gesamtpreis beitrugen. Rezon betonte mehrfach, dass er das nicht als selbstverständlich ansieht.

Er dankte seinen Fans für ihre Unterstützung. Ohne die Community hätte er solche Erlebnisse nie erreicht. Ein Blick zurück vor vier Jahren zeigt den Kontrast zu heute. Damals weinte er aus Enttäuschung nach einem Turnier. Heute kann er auf seinen Erfolg zurückblicken und seine Fans ermutigen.

Motivation und Zukunftsaussichten

Die Botschaft, die Rezon an seine Follower sendet, lautet, dass Träume erreichbar sind. Er selbst kann den Erfolg noch kaum fassen. Der Traum von der Suite in diesem bestimmten Hotel war längst gehegt worden. Der Rabatt ermöglichte es ihm, diesen Traum kosteneffizient zu verwirklichen.

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Die Erfahrung im Hotel ist für ihn das Krassenste, was er je in seinem Leben erlebt hat. Mit 20 Jahren steht er nun an einem Punkt, von dem andere nur träumen. Der Trip dient als Beweis dafür, dass harte Arbeit in der Gaming-Branche sich lohnen kann. Die finanzielle Belastung von 100.000 Euro ist für den jungen Star jedoch eine Ausnahme und kein Standard. Er plant weiterhin mit seinem Team und seiner Familie.