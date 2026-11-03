RFEF verschiebt Copa del Rey nach Tod von Jesus de Miguel

Der spanische Fußballverband RFEF hat alle Pokal-Spiele für den 3. November nach dem tödlichen Unfall von Jesús de Miguel abgesagt.

Der spanische Fußballverband RFEF hat am 3. November alle anstehenden Pokal-Spiele der Copa del Rey und der Frauenpokalwettbewerbe ausgesetzt. Diese drastische Entscheidung folgt auf den plötzlichen und tragischen Tod des 30-jährigen spanischen Zweitligaspielers Jesús de Miguel. Der Verband begründet die Absage als Zeichen des Respekts und der Solidarität gegenüber der betroffenen Fußballgemeinschaft und den Angehörigen des verstorbenen Sportlers.

Tödlicher Unfall bei Spiel zwischen Teneriffa und Andorra

Die schockierende Nachricht erschütterte die weltweite Fußballszene nach dem Zweitliga-Auftritt zwischen CD Tenerife und Andorra FC am Vortag. In der Nachspielzeit dieses Spiels kam es zu einem katastrophalen Zusammenprall zwischen dem Stürmer von CD Tenerife, Jesús de Miguel, und dem Torwart von Andorra FC, Jesus Owono. Bei diesem Vorfall erlitt de Miguel einen Herzstillstand, dem er trotz medizinischer Hilfe erlag. Sein Kollege Owono, 25 Jahre alt, war ebenfalls an dem Zwischenfall beteiligt.

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Umsetzung der Absage durch den spanischen Verband

Laut einer offiziellen Mitteilung des spanischen Fußballverbandes wurden die für den 3. November geplanten Spiele der ersten bzw. dritten Runde der Copa del Rey Mapfre und der Copa de la Reina Iberdrola storniert. Insgesamt waren für diesen Tag sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen drei Pokal-Spiele angesetzt gewesen. Bereits in der vorangegangenen Woche hatten Absagen den Spielbetrieb unterbrochen, was jedoch auf ein anderes schweres Zugunglück in der spanischen Provinz Toledo zurückzuführen war, bei dem 69 Menschen ums Leben kamen.

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Auswirkungen auf den Turnierplan und zukünftige Termine

Die vorübergehende Pause im Spielbetrieb betrifft die aktuellen Teilnehmer nicht unmittelbar, da die beiden Top-Klubs, CD Tenerife und Andorra FC, erst in späteren Runden in den Pokalwettbewerb einsteigen. Der RFEF hat angekündigt, dass man in den nächsten Tagen über eine neue Planung der Turniere informieren wird. Zudem werden die endgültigen Spieltermine für die verschobenen Begegnungen festgelegt und bekannt gegeben, um den fortgesetzten Wettbewerb sicherzustellen.

Reaktion und Gedenken im spanischen Fußball

Durch die Absage der Spiele zeigt der spanische Fußballverband RFEF eine klare Haltung in dieser schweren Zeit. Die Entscheidung dient dazu, den Sportler zu ehren und den betroffenen Teams sowie Fans Raum für Trauer und Reflexion zu geben. Die genauen Details zur Wiederaufnahme des Spielplans werden in Kürze aktualisiert, um die Kontinuität des Wettbewerbs zu wahren. Die Gemeinschaft reagiert auf den Verlust eines jungen Talenten mit einem momentanen Stillstand der Aktivitäten.