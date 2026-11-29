Ein chinesischer Hardware-Tester suchte Wochen lang nach der Ursache für Mikroruckler beim Spielen. Schuld war offenbar die RGB-Steuerung.

Dass RGB-Beleuchtung keine zusätzlichen FPS bringt, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Auf GeForce-Grafikkarten von Gigabyte kann sie einer Untersuchung zufolge sogar den Spielfluss stören: Die RGB-Steuerung soll im Zusammenspiel mit neueren Nvidia-Treibern Mikroruckler verursachen.

Zunächst fiel der Verdacht auf den Ryzen 7 9800X3D. Ein Zuschauer des chinesischen Hardware-Kanals 51972 klagte trotz leistungsfähiger Hardware über Mikroruckler in zahlreichen Spielen. Mithilfe einer Kopie seines Systemlaufwerks konnten die Tester das Problem auf einem vergleichbar ausgestatteten Rechner reproduzieren. Rund einen Monat dauerte die Fehlersuche, deren Ergebnisse sie am Mittwoch in einemveröffentlichten.

Advertisement

Auf dem Testsystem mit einer GeForce RTX 5090 D von Gigabyte fiel schließlich auf, dass die Frametime-Spitzen im Takt der RGB-Animation auftraten.unter Berufung auf die Untersuchung berichten, soll eine Änderung im GeForce-Treiber 595.71 vom 2. März dieses Jahres das Problem verschärft haben. Nvidia hatte seinerzeit einenSeit der Änderung am Nvidia-Treiber soll die Kommunikation zwischen dem Gigabyte Control Center und dem Mikrocontroller der Grafikkarte die Bildausgabe beeinträchtigen.