Die Rhein-Neckar Löwen beenden mit einem 30:26 gegen Bietigheim die Sieglosigkeit. Trainer Michel Abt feiert seinen ersten Erfolg, doch Verletzungen trüben den Erfolg.

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihre Negativserie in der Handball-Bundesliga nach acht Wochen und sieben aufeinanderfolgenden Niederlagen schließlich gestoppt. Im direkten Vergleich gegen das Tabellen Schlusslicht, die SG BBM Bietigheim, konnte der Klub aus Mannheim vor 5.048 Zuschauern in der SAP Arena einen entscheidenden 30:26 (16:13) Heimsieg erringen. Dieser Sieg markiert den ersten unter der Ägide des neuen Trainerduos und entlastet den Verein von enormem Druck.

Michel Abts erster Sieg im Kellerduell

Für den neuen Cheftrainer Michel Abt stellt dieser Erfolg den lang ersehnten ersten Sieg im sogenannten Kellerduell dar. Die Partie startete für die badische Mannschaft denkbar gut, da sie von der ersten Minute an aggressiv agierte und schnell eine 3:0 Führung herauspielte. Die Defensive zeigte sich zunächst stabil, doch die Gäste aus Bietigheim ließen sich nicht entmutigen. Angeführt von ihrem starken Torwart Martin Tomovski, der insgesamt 14 Paraden vorweisen konnte, drehten die Gastmannschaft das Spieltempo und führten zwischenzeitlich mit 4:5, nachdem in der 13. Minute eine zeitliche Bestrafung für Bietigheim folgte.

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Erst zunehmende technische Fehler der Gäste und taktische Korrekturen brachten die Rhein-Neckar Löwen wieder in die Spur. Zur Halbzeit stand es 16:13 für die Heimmannschaft. In der zweiten Halbzeit zogen die Löwen bis zur 37. Minute sogar auf 21:15 davon, womit der Sieg zunächst sicher schien. Doch in der 42. Minute folgte ein massiver Dämpfer für das Team, als der spielerische Leiter Dani Baijens sich am hinteren Oberschenkel verletzte und humpelnd die Kabine aufsuchen musste.

Ohne ihren Regisseur verlor die Mannschaft vorübergehend an Struktur, was Bietigheim ausnutzte, um auf 23:21 in der 47. Minute näher heranzukommen. Trainer Abt reagierte sofort mit einer Auszeit, um die Defensive neu zu ordnen. In der entscheidenden Phase übernahmen die erfahrenen Nationalspieler die Verantwortung und sorgten für die nötige Sicherheit.

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Späth hält Elf Paraden und sichert den Sieg

Der Nationalspieler und Torwart David Späth präsentierte eine herausragende Leistung, um die Führung am Ende zu sichern. Der 24-Jährige zeigte elf Paraden, wobei er zwei Siebenmeter abwehrte, was für das Team von enormer Bedeutung war. Seine Reflextalenten verhinderten, dass Bietigheim doch noch die Wende vollziehen konnte, und stabilisierten die Moral der Mannschaft in der Crunchtime.

Gleichzeitig trug die offensive Kraft der Löwen maßgeblich zum Erfolg bei. Kreisläufer Jannik Kohlbacher traf sechs Mal und bereitete somit wichtige Tore vor. Auch Kentin Mahé war aus der Siebenmeterlinie treffsicher und erzielte sechs Punkte, wobei er von fünf Versuchen keine versäumte. Haukur Thrastarson setzte mit einem Dreher den finalen Schlusspunkt und sorgte für die nötige Distanz zum Ende des Spiels.

Kohlbacher stößt den Bock um

Matchwinner Jannik Kohlbacher betonte nach dem Pfiff die Bedeutung dieses Resultats für die gesamte Mannschaft. Er erklärte, dass der Bock endlich umgestoßen worden sei und die Qualität im Kamm vorhanden war. Die Spieler zeigten, dass sie die notwendigen mentalen und technischen Fähigkeiten besaßen, um auch gegen schwierigere Gegner Punkte zu holen. Die Verletzung von Dani Baijens bleibt jedoch ein trüber Punkt in diesem Sieg.

Die Tatsache, dass ein Schlüsselspieler wie Baijens die Partie vorzeitig verlässt, wird das weitere Vorgehen der Vereinsleitung beeinflussen. Dennoch bleibt der Fokus auf der positiven Entwicklung unter Trainer Abt. Die Rhein-Neckar Löwen müssen nun schnell wieder zu ihrer gewohnten Spielintensität finden, um in der folgenden Zeit die erzielten Punkte in weitere Siege umzumünzen und sich aus der unteren Tabellenhälfte zu befreien.