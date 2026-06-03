Rhein-Neckar Löwen vs. TSV Hannover-Burgdorf: Kurioses Wiedersehen schon 2026 und Ex-Spieler als emotionale Faktoren

Die Rhein-Neckar Löwen treffen am Mittwochabend auf die TSV Hannover-Burgdorf in der SAP Arena. Bereits für die Saison 2026/27 ist ein erneutes Aufeinandertreffen geplant. Zudem stehen die Rückkehr von Marius Steinhauser und der Wechsel von Sebastian Heymann im Fokus. Alle Infos zu Spielplan, Supercup und TV-Übertragungen.

Die Rhein-Neckar Löwen empfangen am Mittwochabend um 19 Uhr live bei Dyn die TSV Hannover-Burgdorf in der SAP Arena. Das Duell hat eine besondere Note: Beide Klubs werden sich bereits Ende August 2026 erneut gegenüberstehen.

Nach Informationen von SPORT BILD genießt Hannover-Burgdorf zum Start der Spielzeit 2026/27 Heimrecht und soll dann auf die Rhein-Neckar Löwen treffen. Der erste Spieltag der kommenden Saison ist laut HBL-Rahmenspielplan vom 27. bis 30. August angesetzt, der Supercup wird am 22. August im Münchner SAP Garden ausgespielt, wo jeweils Meister auf Pokalsieger bei Männern und Frauen antreten.

Das schnelle Wiedersehen wird pikant, weil auf beiden Seiten Ex-Spieler aufeinandertreffen. Rückraum-Schütze Sebastian Heymann (28) wechselt im Sommer von den Löwen nach Niedersachsen, während Hannover-Burgdorfs langjähriger Kapitän Marius Steinhauser (33) im Sommer zu den Badenern zurückkehrt. Diese personellen Veränderungen verleihen der Partie eine zusätzliche emotionale Dimension.

Am vorletzten Spieltag 2025/26 stehen zudem folgende Begegnungen an: Frisch Auf Göppingen gegen TVB Stuttgart um 19 Uhr, GWD Minden gegen THW Kiel um 19 Uhr, SC Magdeburg gegen VfL Gummersbach um 20 Uhr sowie TBV Lemgo Lippe gegen SC DHfK Leipzig um 20 Uhr. Alle Spiele sind live beim Streaming-Dienst Dyn zu sehen, die Partie Minden gegen Kiel wird zusätzlich auf Welt TV übertragen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handball Bundesliga Rhein-Neckar Löwen TSV Hannover-Burgdorf Sebastian Heymann Marius Steinhauser Spielplan 2026/27 Supercup Dyn Streaming SAP Arena HBL

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Keine Meisterfeier auf dem Rathausbalkon: TSV Bobingen jubelt dennoch dreifachGleich drei Teams des TSV Bobingen haben Grund zum Feiern. Die Landesliga-Aufsteiger fahren mit der Kutsche durch die Innenstadt. Einen Wermutstropfen gibt es.

Read more »

'Rhein-Neckar-Zeitung' (Heidelberg) zum SondervermögenHeidelberg (ots) - Nicht perfekt, aber ein Anfang: So könnte man den Mittelabfluss beim 500-Milliarden-Sondervermögen zusammenfassen. Die Annahme, sämtliche 37,2 Milliarden Euro, die für 2025 zur Vergabe

Read more »

TSV 1860 München: Finanzkrise und Fan-Shop-EröffnungDer TSV 1860 München muss um den Verbleib im Profifußball zittern, da er keine Lizenz für die 3. Liga bekommt. Der Investor Hasan Ismaik weigert sich, das Finanzloch zu schließen, für das er angeblich selbst verantwortlich ist. Der Klub geht bereits rechtlich dagegen vor. Inmitten des gegenwärtigen Lizenz-Chaos lädt der TSV 1860 zur Eröffnung eines neuen Fan-Shops am Münchner Flughafen ein.

Read more »

TSV 1860 München: Der schmerzhafte Weg zur BefreiungEin Kommentar zur Situation beim TSV 1860 München: Wie eine geplante Insolvenz den Verein von Investor Ismaik befreien und einen Neuanfang ermöglichen könnte.

Read more »