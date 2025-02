RheinEnergie und The Mobility House: Sparpotenzial für Elektroauto-Fahrer durch intelligenten Stromtarif

Der Kölner Energieversorger RheinEnergie kooperiert mit The Mobility House, um Elektroauto-Kunden einen speziell für intelligentes Laden optimierten Stromtarif anzubieten. Das Angebot soll sich dank Anreizen für smarte Ladevorgänge und Flexibilitätsboni schnell positiv im Portemonnaie der Kunden bemerkbar machen.

Der Kölner Energie versorger Rhein Energie kooperiert mit The Mobility House , um Elektroauto-Kunden einen speziell für intelligentes Laden optimierten Stromtarif anzubieten. Das Angebot soll sich dank Anreizen für smarte Ladevorgänge und Flexibilitätsboni schnell positiv im Portemonnaie der Kunden bemerkbar machen.

\Die RheinEnergie aus Köln vermarktet den neuen Tarif als „ChargeFlex“ für Haushalt und Elektroauto und holt sich zur Realisierung des neuen Angebots das Münchner Unternehmen The Mobility House an die Seite. Die Firma ist bekanntlich auf die Vermarktung von Elektroautobatterie-Flexibilitäten am Strommarkt spezialisiert und verspricht, dass Kunden mit dem neuen Stromtarif der RheinEnergie bis zu 250 Euro jährlich sparen können. Der Energieversorger greift dazu auf den White-Label-Ansatz von The Mobility House zurück, sprich: Die App, die die Kunden zur Kontrolle ihrer Ladevorgänge nutzen, stammt von den Münchnern, sie ist aber im Corporate Design der RheinEnergie gehalten. Die App gibt Kunden konkret einen Überblick über die Ladevorgänge und ihre Einsparungen. Und die Nutzer können unkompliziert festlegen, zu welchem Zeitpunkt welcher Ladestand erreicht sein soll. Zusätzlich können sie wählen, ob ihr E-Auto Energiemarkt- oder Photovoltaik-optimiert geladen werden soll. \The Mobility House bündelt im Hintergrund die bereitgestellte Batterieflexibilität der Elektroautos und vermarktet diese an der Strombörse im Kurzfristhandel. Die so entstandenen Einsparungen werden durch Bonuspunkte (sogenannte FlexCredits) an die Endkunden weitergegeben. „Der Vorteil: Energieversorger benötigen keine großen eigenen Kapazitäten für die Entwicklung eines solchen Produkts und profitieren von der langjährigen Erfahrung von The Mobility House im Multi-Market-Trading“, so das Münchner Unternehmen. Kunden könnten mit smartem Laden bis zu 250 Euro jährlich sparen. Wichtig noch: „Im Gegensatz zu dynamischen Tarifen, die sowohl günstige als auch hohe Strompreise für Kund:innen mit sich bringen können, bietet FlexConnect Smart einen innovativen Tarif zu einem festen kWh-Preis“, betont The Mobility House. RheinEnergie-Kunden sammeln über die intelligente Ladesteuerung vielmehr Boni, mit Hilfe derer sie ihre Stromkosten senken können. Die Vergütung erfolgt dabei direkt über die Stromrechnung. „Mit unserer Lösung können Versorger wie die RheinEnergie nicht nur die Bindung ihrer E-Mobilitätskund:innen stärken, sondern ihnen auch signifikante Kosteneinsparungen bieten. Unsere ausgereifte Technologie sorgt für eine reibungslose Implementierung und unterstützt Energieversorger beim Ausbau ihres Portfolios um nachhaltige Angebote“, sagt Marcus Fendt, Geschäftsführer von The Mobility House.bereits strategischer Investor bei The Mobility House. Die Partnerschaft – so hieß es bei der Bekanntgabe vor einem knappen Jahr – „unterstützt das Ziel von RheinEnergie, bis 2035 eine nachhaltige Versorgung zu bieten“





ElectriveNet / 🏆 13. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Elektroautos Stromtarif Intelligente Ladetechnologie Energieversorger The Mobility House Rheinenergie Flexibilitätsboni Kosteneinsparungen Nachhaltige Versorgung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

RheinEnergie und The Mobility House bieten smarte Stromtarife für E-Auto-FahrerDer Kölner Energieversorger RheinEnergie kooperiert mit The Mobility House, um Elektroauto-Kunden einen Stromtarif mit intelligenten Ladeleistungen anzubieten. Der neue Tarif ChargeFlex ermöglicht durch smarte Ladevorgänge und Flexibilitätsboni Einsparungen von bis zu 250 Euro jährlich.

Weiterlesen »

RheinEnergie bietet Autostrom-Lösung von The Mobility HouseDer Kölner Energieversorger RheinEnergie kooperiert mit The Mobility House, um Elektroauto-Kunden einen speziell für intelligentes Laden optimierten Stromtarif zu bieten. Das Angebot soll sich dank Anreizen für smarte Ladevorgänge und Flexibilitätsboni schnell positiv im Portemonnaie der Kunden bemerkbar machen.

Weiterlesen »

Schneider Electric holt sich The Mobility House an die SeiteDer Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric und der Münchner Energie- und Ladespezialist The Mobility House kooperieren, um intelligente Lösungen fürs E-Flottenmanagement zu entwickeln – und anschießend weltweit anzubieten.

Weiterlesen »

VW vereint Tank- und Ladekarten-Geschäft unter Elli MobilityVolkswagen vereint sein Geschäft mit Tank- und Ladekarten für Elektro- und Verbrennerfahrzeuge unter dem Namen Elli Mobility. Die bisherige Tankkarten-Tochtergesellschaft Logpay wird mit dem Ladekarten-Bereich der Konzernsparte Elli zusammengeführt.

Weiterlesen »

H2 Mobility schließt drei Wasserstoff-Tankstellen dauerhaftIn Deutschland werden in Kürze eine Reihe von öffentlichen Wasserstofftankstellen geschlossen. In Koblenz wird zum 1. April sogar die einzige öffentliche H2-Tankstelle für Wasserstoffautos im gesamten Bundesland dicht gemacht – offenbar, weil sich der Betrieb nicht lohnt.

Weiterlesen »

Phoenix-Contact-Tochter E-Mobility streicht in Schieder 60 StellenUm die Zukunft des Unternehmens in Schieder (Kreis Lippe) haben sich in den vergangenen Wochen diverse Gerüchte gerankt. Jetzt ist der Ausgang klar.

Weiterlesen »