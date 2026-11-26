Die Flutkatastrophe an der Ahr vom Sommer 2021 hat in Rheinland-Pfalz niemand vergessen. Dass ein Gesetz zum Hochwasserschutz im Bund nicht vorankommt, wird nun Thema bei der Umweltministerkonferenz.

Die Flutkatastrophe an der Ahr vom Sommer 2021 hat in Rheinland-Pfalz niemand vergessen. Dass ein Gesetz zum Hochwasserschutz im Bund nicht vorankommt, wird nun Thema bei der Umweltministerkonferenz.

Bad Schandau/Mainz - Rheinland-Pfalz fordert auf der Konferenz der Umweltminister den Bund zu Tempo beim Hochwasserschutz auf. Konkret spricht sich das Land, in dem die Erinnerungen an die Flutkatastrophe im Ahrtal noch sehr präsent sind, auf dem Ministertreffen im sächsischen Bad Schandau dafür aus, dass die Arbeiten am geplanten Hochwasserschutzgesetz III auf Bundesebene zügig wieder aufgenommen werden.

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"Wir in Rheinland-Pfalz haben leidvoll erfahren müssen, welche fürchterlichen Konsequenzen Hochwasser haben kann", sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Christine Schneider . Der Bund müsse in die Gänge kommen.