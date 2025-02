Rheinland-Pfalz: Klinik-Investitionen im Fokus vor drohender Insolvenzkrise

Gesundheitsminister Clemens Hoch präsentiert die geplanten Klinik-Investitionen für das laufende Jahr in Mainz. Die Krankenhausgesellschaft warnt vor einem weiteren Anstieg von Klinik-Insolvenzen in Rheinland-Pfalz und fordert sofortige Maßnahmen zur Sicherung der finanziellen Stabilität der Kliniken.

Die Klinik-Insolvenzen breiten sich in Rheinland-Pfalz nach Ansicht der Krankenhausgesellschaft weiter aus. Vor dem Hintergrund ständig drohender Klinikschließungen und dem angekündigten Rückzug des Deutschen Roten Kreuzes aus den Krankenhäusern stellt Gesundheit sminister Clemens Hoch (SPD) an diesem Donnerstag (17.00 Uhr) die geplanten Klinik-Investitionen der Landesregierung für das laufende Jahr in Mainz vor.

Das Investitionsprogramm für das vergangene Jahr umfasste rund 145,5 Millionen Euro. \Nach einer Umfrage der Krankenhausgesellschaft in Rheinland-Pfalz rechnen fast drei Viertel der Häuser mit einem Defizit im vergangenen Jahr. Sie bräuchten demnach eine sofortige Erhöhung der Erlöse um mindestens vier Prozent. Das entspreche landesweit mindestens 150 Millionen Euro. Damit könne die Finanzierungslücke der Inflationsjahre 2022 und 2023 geschlossen und einer weiteren Zunahme von Krankenhaus-Insolvenzen entgegengewirkt werden, argumentiert die Krankenhausgesellschaft. \Die Landesregierung sei zwar für die Betriebskosten der Krankenhäuser nicht primär zuständig, könne aber aus Landesmitteln einen finanziellen Rettungsschirm errichten oder Landesbürgschaften zur Absicherung von Krediten geben





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Krankenhausinsolvenzen Klinik-Investitionen Rheinland-Pfalz Gesundheitsminister Krankenhausgesellschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rheinland-Pfalz & Saarland: Was Trumps Präsidentschaft für Rheinland-Pfalz bedeutetIn seiner ersten Amtszeit stellte Donald Trump das enge Verhältnis des Bundeslandes zu den USA auf eine harte Probe. Ist Rheinland-Pfalz gerüstet für den 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten?

Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Wieder trübes Wetter in Rheinland-Pfalz und im SaarlandMenschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet mehr Grau. Aber auch Sonne und Regen sind bis zur Wochenmitte möglich.

Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Hat Rheinland-Pfalz zu viele kleine Gemeinden?Rechnungshofpräsident Hürter lässt nicht locker: Die Kommunen müssen effizienter werden. Dafür hat der oberste Kassenprüfer von Rheinland-Pfalz konkrete Vorschläge.

Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher herbstlichMit Wolken, Wind, Regen und teils auch Schnee hat das Wetter vieles im Gepäck. Es bleibt eher ungemütlich.

Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: DAK: Weniger Krankschreibungen in Rheinland-PfalzBerufstätige waren im Jahr 2024 rund 20 Tage krankgeschrieben. Die DAK warnt vor einer Misstrauenskultur in den Unternehmen.

Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Saarland bekräftigt 'Saumagenwette' mit Rheinland-PfalzSaar-Ministerpräsidentin Rehlinger muss auf kulinarische Reise ins Nachbarland Rheinland-Pfalz gehen. Grund ist ein Fußballspiel von 2024.

Weiterlesen »