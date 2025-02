Rheinland-Pfalz: Polizei darf Drohnen abwehren und Bodycams in Wohnungen einsetzen

Die regierungstragenden Ampel-Fraktionen in Rheinland-Pfalz planen eine Novelle des Polizeigesetzes, die unter anderem den Einsatz von Drohnenabwehr, Bodycams in Wohnungen und elektronischen Fußfesseln ermöglicht.

Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP bringen im rheinland-pfälzischen Landtag einen Änderungsantrag für das Polizei - und Ordnungsbehördengesetz (POG) ein. Dieser soll es der Polizei ermöglichen, verdächtige Drohnen aus dem Himmel abzuwehren. Die Novelle sieht auch weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit vor, wie den Einsatz von Bodycams in Wohnungen, elektronische Fußfesseln und Handyblitzer im Straßenverkehr.

\ Die Notwendigkeit der Drohnenabwehr wurde durch zahlreiche Drohnenflüge über sensiblen Gebieten wie der BASF in Ludwigshafen und der US-Air Base Ramstein deutlich. Zwischen November und Mitte Januar wurden 90 Drohnenflüge gezählt, von denen 63 vom Landeskriminalamt als relevant eingestuft wurden. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Fällen. \Die Ampel-Koalition betont, dass die Gesetzesnovelle insgesamt „mehr Sicherheit für Bürger und Polizei“ bringe. Der Einsatz von Bodycams in Wohnungen, der die Deeskalation von Situationen erleichtern soll, wird ermöglicht. Elektronische Fußfesseln, die zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt beitragen sollen, sollen künftig auch unter Zwang angelegt werden dürfen. Der Einsatz von Handyblitzern (Monocams) im Straßenverkehr soll dauerhaft ermöglicht werden, um die Zahl der Verkehrstoten weiter zu senken – idealerweise auf null. Die Grünen setzen sich zudem für eine Evaluierung des Polizeigesetzes und der Fußfessel ein





Polizei Drohnenabwehr Bodycams Fußfesseln Sicherheit Gewaltprävention Rheinland-Pfalz

