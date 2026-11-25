Barclays senkt das Kursziel für Rheinmetall auf 1.340 Euro, sieht aber dennoch 82% Aufwärtspotenzial. Der Kapitalmarkttag könnte eine Trendwende einleiten.

Trotz einer drastischen Kurszielsenkung sieht eine Großbank enormes Potenzial für die Rheinmetall-Aktie. Schon in wenigen Tagen könnte ein wichtiger Kurskatalysator die Trendwende einleiten. Nach dem massiven Ausverkauf der vergangenen Monate könnte es für Rheinmetall-Aktionäre nun wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer geben.

Die britische Großbank Barclays hat am Dienstag ihre Kaufempfehlung bekräftigt, das Kursziel aber von 2.000 auf 1.340 Euro gesenkt. Trotz der drastischen Senkung würde das neue Kursziel jedoch immer noch ein Aufwärtspotenzial von rund 82 Prozent bedeuten. Einer der Hauptgründe für den Kurseinsturz in den vergangenen Monaten war die schneller als erwartet eintretende Normalisierung der Munitionspreise. Ein Großteil der schlechten Nachrichten dürfte laut Barclays-Analyst Afonso Osorio aber bereits im Aktienkurs eingepreist sein.

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Osorio zufolge spiegelt der aktuelle Kurs für 2030 nur noch einen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro und eine operative Marge von 18,5 Prozent wider. Bislang peilt das Management einen Umsatz von 50 Milliarden Euro und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent an. Am Donnerstag und Freitag findet in Hamburg der Kapitalmarkttag von Rheinmetall statt.

Barclays erwartet, dass der Rüstungskonzern seine Ziele für 2030 auf einen Umsatz von 35 bis 40 Milliarden Euro und eine operative Marge von etwas mehr als 19 Prozent senken wird. Damit würden die Ziele laut Barclays aber immer noch deutlich über dem liegen, was derzeit im Aktienkurs eingepreist ist. Barclays glaubt, dass selbst eine deutliche Prognosesenkung bei der Rheinmetall-Aktie für steigende Kurse sorgen könnte. Grund dafür sind die mittlerweile extrem niedrigen Erwartungen.

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Der Kapitalmarkttag Ende dieser Woche dürfte zeigen, ob der Pessimismus der Anleger inzwischen zu weit geht. Warum hat Barclays das Kursziel für Rheinmetall gesenkt? Barclays begründet die Kurszielsenkung unter anderem mit den schneller als erwartet sinkenden Munitionspreisen. Das neue Kursziel von 1.340 Euro entspricht einem Kurspotenzial von rund 82 Prozent.

Die Erwartungen der Anleger sind mittlerweile so niedrig, dass selbst eine Senkung der langfristigen Wachstumsziele für steigende Kurse sorgen könnte. KI-gesteuerte Waffensysteme erfassen Ziele und bekämpfen sie, bevor ein Mensch sie überhaupt wahrgenommen hat. Autonome Cyber-Agenten verteidigen kritische Infrastrukturen: Der digitale Krieg ist längst Realität. China, Russland und die USA sind führend bei der Entwicklung autonomer Waffensysteme zu Lande, zu Wasser, in der Luft, im Orbit.

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