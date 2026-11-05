Rheinmetall-Aktienkurs bricht ein nach Prognose Senkung

Die Rheinmetall-Aktie verliert über 17 Prozent. Der Konzern senkt die Umsatzprognose für 2026 erneut wegen verzögerter Arminius-Aufträge.

Die Rheinmetall -Aktie erlitt am Donnerstag einen massiven Einbruch, bei dem der Kurs zeitweise um mehr als 17 Prozent fiel. Dieser drastische Rückgang war so stark, dass der Handel an der Börse kurzzeitig ausgesetzt werden musste. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern steht damit vor einer scharfen Kritik seitens der Anleger, obwohl das operative Geschäft eigentlich kräftig wächst.

Umsatzprognose für 2026 erneut gesenkt

Der Hauptgrund für den heftigen Marktverursacht ist die zweite Senkung der Umsatzprognose für das Jahr 2026 durch Rheinmetall. Der Konzern rechnet nun nur noch mit einem Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro. Zuvor hatte man mit Werten zwischen 13,7 und 14,2 Milliarden Euro gerechnet. Diese Korrektur spiegelt die aktuellen Unsicherheiten in der Auftragslage wider und enttäuscht Investoren, die mit höheren Wachstumszahlen gerechnet hatten.

Also read Rheinmetall senkt erneut die Prognose | Börsen-Zeitung

Verzögerungen beim Arminius Projekt

Hinter den niedrigeren Zahlen stehen vor allem verzögerte Rüstungsaufträge, insbesondere im Rahmen des Bundeswehr-Projekts Arminius. Dieses Programm umfasst Boxer-Radpanzer und sah ursprünglich einen Erstauftrag im Wert von 12,4 Milliarden Euro vor. Rheinmetall muss nun damit rechnen, dass dieser wichtige Auftrag erst im Jahr 2027 erteilt wird. Zudem wird die Abnahme der Fahrzeuge später erfolgen als ursprünglich geplant, was geplante Umsätze ins nächste Jahr verschiebt.

Starke Quartalszahlen trotz Prognose

Trotz der negativen Nachrichten zu den Langfristprognosen zeigen die jüngsten Geschäftszahlen eine starke Performance. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 32 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte sogar um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten erreichte das operative Ergebnis mit 1,339 Milliarden Euro einen neuen Höchststand, was die grundlegende Profitabilität des Unternehmens unterstreicht.

Advertisement

CEO bleibt optimistisch bei hoher Nachfrage

Rheinmetall-Chef Armin Papperger (63) reagiert auf die erneute Senkung der Jahresprognose mit Gelassenheit und betont die Solidität des Wachstumskurses. Er erklärt, dass die Nachfrage nach Rüstungsgütern weiterhin hoch sei und das Fundament des Geschäfts Bestand habe. Papperger sieht keine Gefahr für die langfristige Entwicklung, auch wenn sich einzelne Projekte wie das F126-Fregattenprogramm bereits zuvor negativ ausgewirkt hatten.

Vorherige Anpassungen und Marktreaktionen

Bereits im August hatte Rheinmetall seine Umsatzprognose gesenkt, wobei damals das gestoppte F126-Fregattenprogramm der Auslöser war. Die aktuelle Situation zeigt, dass Verzögerungen bei großen Staatsaufträgen das Tempo der Einnahmen beeinflussen können. Anleger müssen nun abwägen, ob die starken operativen Ergebnisse und die hohe Nachfrage die kurzfristigen Lieferverzögerungen kompensieren können, während sie auf die Realisierung des Arminius-Auftrags warten.