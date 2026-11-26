In Kuwait sind zwei Italiener getötet worden. Aus Rom heißt es, sie seien Mitarbeiter des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall gewesen.

Die beiden Italiener seien bei dem Angriff auf eine »lebenswichtige Einrichtung« des Landes verletzt worden, heißt es aus Kuwait. Etwa eine Stunde später kam die Mitteilung des Ministeriums, dass die beiden Italiener gestorben seien.

Dem italienischen Außenministerium zufolge arbeiteten die beiden Italiener für das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall. »Eine durch einen Drohnenangriff verursachte Explosion ereignete sich an einem Ort, an dem zwei italienische Techniker des Unternehmens Rheinmetall Italia arbeiteten«, teilt das italienische Außenministerium mit. Beide Arbeiter seien getötet worden. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, dass es sich bei den getöteten Italienern um Rheinmetall-Arbeiter gehandelt haben soll.

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In Sicherheitskreisen hieß es nach SPIEGEL-Informationen, bei den beiden Mitarbeitern von Rheinmetall handele es sich um Instandsetzungspersonal, das an Kuwait gelieferte Drohnenabwehr-Systeme des Unternehmens vor Ort betreut. Laut den ersten Ermittlungen sei am Vormittag eine iranische Drohne in ein Service-Zentrum von Rheinmetall eingeschlagen, dabei seien die beiden italienischen Mitarbeiter durch die Explosion getötet worden. Die genaueren Umstände werden derzeit untersucht, sowohl italienische als auch deutsche Behörden sind aktiv.