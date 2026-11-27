Rheinmetall korrigiert Prognose für 2030 nach unten. Wir prüfen mit einem Screener, welche europäischen und US-Rüstungsaktien wie Hensoldt oder Lockheed Martin aktuell unterbewertet sind.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat am vergangenen Kapitalmarkttag in Hamburg seine langfristigen Finanzprognosen für das Jahr 2030 deutlich nach unten korrigiert. Anstelle der zuvor kommunizierten Zielgrößen von rund 45 Milliarden Euro plant das Unternehmen nun einen Umsatz zwischen 33 und 37 Milliarden Euro. Gleichzeitig soll die operative Marge künftig bei rund 20 Prozent liegen, was einer leichten Reduzierung gegenüber den bisherigen Vorgaben von mehr als 20 Prozent entspricht. Diese Anpassungen der Strategie werden von den Finanzmarktteilnehmern überwiegend ruhig aufgenommen, da die Kürzungen bereits von der Analystenschaft antizipiert wurden.

Konkrete Ziele und Marktreaktionen

Rheinmetall bestätigt für das laufende Geschäftsjahr 2026 die bereits zuvor zweimal angepassten Erwartungen. Demnach wird ein Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro bei einer operativen Marge von etwa 18,5 Prozent angestrebt. Die Finanzmärkte reagierten positiv auf die transparenten Kommunikationen. Die Rheinmetall-Aktie legte am Vormittag um 4,4 Prozent zu und notierte bei rund 800 Euro, wobei im Tageshoch sogar 813 Euro erreicht wurden. Auch andere Akteure der Branche profitierten von der Atmosphäre. Hensoldt verzeichnete einen Anstieg von 4,8 Prozent, während ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) mit einem Plus von 3,8 Prozent reagierte. Bereits vor zehn Tagen hatte eine aktuelle Prüfung in unserem Rüstungs-Check ergeben, dass der Konzern weiterhin zu den attraktiven Investments gehörte, was trotz des Kurseinbruchs von fast 60 Prozent seit Januar 2024 aufrecht erhalten bleibt.

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Wachstumsdynamik und Auftragsbestand

Um von einem Umsatz von 13,2 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 33 bis 37 Milliarden Euro im Jahr 2030 zu gelangen, ist ein jährliches Wachstum von 26 bis 29 Prozent über vier Jahre notwendig. Das alte Ziel von rund 45 Milliarden Euro hätte ein viel aggressiveres Wachstum von fast 36 Prozent pro Jahr erfordert. Die nun vorgelegten Ziele sind somit zwar bescheidener formuliert, bleiben aber weiterhin sehr ehrgeizig und sind durch einen soliden Auftragseingang untermauert. Ende September belief sich der Auftragsbestand, inklusive erwarteter Abrufe aus Rahmenverträgen, auf 78 Milliarden Euro. Dies entspricht knapp dem sechsfachen Betrag des Umsatzzwischenziels für das aktuelle Jahr. Als weiterer konkreter Auftrag kam am Freitag ein Deal mit Rumänien hinzu, der den Abruf von 66 Lynx-Schützenpannern im Wert von 738 Millionen Euro vorsieht.

Umsetzungsrisiken und Cashflow

Trotz der robusten Auftragslage bestehen beim konsequenten Ausbau der Produktionskapazitäten erhebliche operative Herausforderungen. Projekte wie der Bau der Fregatte F126 wurden bereits abgesagt, und bei der Auslieferung des Radpanzers Boxer zeichnen sich Verzögerungen ab. Die massiven Investitionen in das Wachstum belasten kurzfristig die Liquidität. Im ersten Halbjahr lag der operative freie Cashflow des Konzerns bei minus 1,6 Milliarden Euro. Dennoch zeigt eine einfache Kalkulation das langfristige Potenzial: Bei einem realisierten Umsatz von 35 Milliarden Euro und einer Marge von 20 Prozent würde Rheinmetall im Jahr 2030 ein operatives Ergebnis von rund 7 Milliarden Euro erzielen. Im Vergleich dazu ist der gesamte Konzern an der Börse aktuell nur rund 36 Milliarden Euro wert, was das Verhältnis von Bewertung zu potenziellem Gewinn besonders interessant macht.

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Bewertungsanalyse der Branche

Als Ausgangspunkt für eine umfassende Marktprüfung dienten alle Unternehmen der Luftfahrt- und Verteidigungsbranche mit Sitz in Europa oder den USA, die eine Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden Dollar aufweisen. Daraus resultierte eine Liste von 45 Aktien, die von reinen Rüstungsherstellern wie Rheinmetall, Hensoldt und Lockheed Martin bis hin zu großen Luftfahrtkonzernen wie Airbus und Boeing reichte. Für jedes Unternehmen wurden zwei zentrale Kriterien geprüft: Erstens, ob der faire Wert, berechnet als Mittelwert mehrerer anerkannter Bewertungsmodelle, mindestens 15 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Zweitens, ob das Unternehmen im Qualitätscheck mehr als 2,5 von 5 möglichen Punkten erreicht. Das Ergebnis dieser strengen Filterung zeigte, dass 20 der geprüften Aktien bereits teurer als ihr fairer Wert sind, darunter Hensoldt und Saab. 18 Unternehmen liegen nah am fairen Wert, wobei Lockheed Martin hier zu nennen ist.

Fazit: Die fünf soliden Kandidaten

Nur fünf der 45 geprüften Unternehmen notieren nicht nur mindestens 15 Prozent unter ihrem fairen Wert, sondern bestehen auch den Finanzausweis mit der Note besser als schwach. Rheinmetall zählt weiterhin zu diesen wenigen soliden Kandidaten. Die Aktiennotierung von rund 800 Euro liegt unter dem ermittelten fairen Wert von 948,10 Euro, was einer Differenz von rund 19 Prozent entspricht. Selbst die 22 befragten Analysten sind deutlich optimistischer und mitteln ein Kursziel von 1.283 Euro, mit einer Spannbreite von 900 bis 1.780 Euro. Im Qualitätscheck erreicht Rheinmetall die Note Neutral, wodurch die Hürde für die Solvenz erfüllt wird. Im Gegensatz dazu fallen TKMS und Melrose im Qualitätscheck durch die Masse, obwohl sie teils unter Wert gehandelt werden. Auch Hensoldt mit einem fairen Wert von 74,01 Euro unter dem Kurs von 83,16 Euro bleibt interessant, ebenso wie der französische Hersteller Dassault Aviation, der trotz niedrigerer Marge von knapp 9 Prozent eine sehr solide Bilanz ohne große Schulden vorweisen kann.