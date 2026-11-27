Der Bund verhandelt hart um den Boxer-Großauftrag „Arminius“. Rheinmetall liefert deshalb später als geplant. Konzernchef Papperger nennt eine Bedingung für seine Unterschrift.

blickt weniger optimistisch in die Zukunft und kappt seine Mittelfristprognosen. Der Umsatz werde 2030 bei 33 bis 37 Milliarden Euro liegen, nicht bei den zuletzt anvisierten 45 Milliarden Euro, teilte der Düsseldorfer Konzern am Freitag in einer Präsentation für seinen Kapitalmarkttag in Hamburg mit.

Unter anderem bei Kampffahrzeugen und Munition laufen die Geschäfte nicht ganz so auf Hochtouren wie erwartet. Die operative Marge soll 2030 bei rund 20 Prozent liegen. Die Düsseldorfer hatten aufgrund einer Verzögerung von Großaufträgen zuletzt schon ihre Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr gesenkt. Hintergrund der Entwicklungen sind auch Entscheidungen des Bundes: Bremste im vergangenen August der Stopp des milliardenschweren Fregatten-Programms F-126, sind es nun Verzögerungen beim erwarteten Großauftrag der Bundeswehr für Radpanzer des Typs Boxer.

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Bei der Mittelfristprognose wurde Rheinmetall nun noch vorsichtiger. Ursprünglich hatte der Konzern für 2030 eine Verfünffachung des Umsatzes im Vergleich zu 2024 auf rund 50 Milliarden Euro angepeilt.