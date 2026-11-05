Rheinmetall und Commerzbank: Quartalszahlen und Ausblick 2024

Rheinmetall senkt Umsatzprognose aufgrund von Boxer-Verzögerungen, während Commerzbank das dritte Quartal stark schließt. Ein Blick auf die Zahlen der DAX-Unternehmen.

Rheinmetall hat seine bisherigen Erwartungen für den Umsatz und die operative Marge im aktuellen Geschäftsjahr korrigiert, obwohl das dritte Quartal selbst sehr starke Ergebnisse vorweisen kann. Der führende deutsche Rüstungskonzern begründet die Herabstufung seines finanziellen Ziels mit wahrscheinlichen Verzögerungen bei der Vergabe von Aufträgen für das schwere Schützenpanzer-Projekt Arminius. Zudem gehen die Verantwortlichen von Verspätungen bei den Abnahmen von Artilleriemunition aus, was die finanziellen Prognosen für das Gesamtjahr negativ beeinflusst.

Korrektur der Umsatzziele bei Rheinmetall

Das Unternehmen rechnet nun mit einem Gesamtabsatz von 13,2 Milliarden Euro. Dies stellt eine deutliche Reduzierung im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung von 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro dar. Auch die Zielsetzung für die operative Marge wurde angepasst: Statt der zuvor angestrebten 19 Prozent liegen die neuen Erwartungen bei rund 18,5 Prozent. Die Anpassung ist eine direkte Konsequenz der在项目相关的财务流动延期，特别是对于Arminius项目的预付款和收入贡献必须推迟到下一年。尽管第三季度表现强劲，但未来的收入确认时间表已经发生了重大变化，这对全年财务目标产生了直接影响。

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Im einzelnen第三quartal 2025 verzeichnete Rheinmetall einen Umsatz von 3,149 Milliarden Euro, was einem Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Prognose von 3,253 Milliarden Euro knapp verfehlte. Das operative Ergebnis lag bei 553 Millionen Euro, einem Anstieg von 62 Prozent gegenüber 342 Millionen Euro im Vorjahr. Die operative Ergebnismarge belief sich auf 17,5 Prozent, während die Analysten einen Wert von 16,3 Prozent erwartet hatten. Diese Zahlen zeigen, dass das Kerngeschäft extrem profitabel ist, obwohl die langfristigen Projektverträge zeitlich nach hinten verschoben werden müssen.

Stabilität und Gewinnwachstum bei der Commerzbank

Während die Rüstungsindustrie mit Lieferverzögerungen kämpft, profitierte die Commerzbank im dritten Quartal 2025 von einem starken Ertragswachstum bei stabilen Kostenstrukturen. Die Bank verzeichnete einen deutlichen Anstieg des Gewinns und erfüllte damit die Erwartungen der Marktbeobachter. Für das Gesamtjahr bestätigt die Bank ihre Gewinnprognose, äußert sich jedoch für den Nettozinsüberschuss etwas vorsichtiger, da ein intensiverer Wettbewerb auf dem Markt herrscht. Diese Differenzierung ist wichtig für die Bewertung der zukünftigen Rentabilität des Kreditinstituts.

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Die Eckdaten für das dritte Quartal belegen die starke Performance: Die Erträge stiegen um 9 Prozent auf 3,199 Milliarden Euro, was die Prognose von 3,276 Milliarden Euro leicht verfehlte. Der Zinsüberschuss kletterte um 3 Prozent auf 2,115 Milliarden Euro, während der Provisionsüberschuss um 9 Prozent auf 1,072 Milliarden Euro zunahm. Die Risikovorsorge belief sich auf 210 Millionen Euro, was einem Rückgang von 2 Prozent entspricht. Der Verwaltungsaufwand stieg marginal um 1 Prozent auf 1,638 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis der Commerzbank legte im dritten Quartal um 25 Prozent auf 1,312 Millionen Euro zu, während Analysten 1,339 Millionen Euro prognostiziert hatten. Die Eigenkapitalrendite (RoTE) verbesserte sich deutlich auf 11,9 Prozent, verglichen mit 7,8 Prozent im Vorjahr. Die Aufwand-Ertrags-Relation (Cost-Income-Ratio) verbesserte sich auf 52,4 Prozent, was auf eine effizientere Nutzung der Ressourcen hindeutet. Das Ergebnis nach Steuern und Minderheitsbeteiligung stieg kräftig um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro.

Weitere finanzielle Entwicklungen und Marktausblick

Neben den beiden Hauptakteuren Rheinmetall und Commerzbank zeigen auch andere Unternehmen des deutschen Mittelstands und des DAX gemischte Signale. So verzeichnet beispielsweise Renk im dritten Quartal einen Auftragseingang von 458 Millionen Euro, einem Plus von 41 Prozent, wobei der Umsatz auf 346 Millionen Euro wuchs. Auch Deutz legte mit einem Umsatz von 562 Millionen Euro und einem bereinigten EBIT von 40 Millionen Euro kräftig zu. Diese Unternehmen profitieren teilweise von strukturellen Trends in der Industrie, auch wenn der Wettbewerb insgesamt anhält.

Ganz andere Verhältnisse herrschen hingegen bei Süss MicroTec, wo der Umsatz im dritten Quartal um 3 Prozent auf 114 Millionen Euro sank. Das EBIT fiel um 19 Prozent auf 10 Millionen Euro, und die EBIT-Marge reduzierte sich auf 8,9 Prozent. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 Euro, was einem Rückgang von 13 Prozent entspricht. Diese Differenzen verdeutlichen, wie unterschiedlich die Branchen von den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen betroffen sind.

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Insgesamt zeigt der Blick auf die Quartalszahlen der verschiedenen Sektoren, dass die wirtschaftliche Landschaft in Deutschland und Europa durch starke Polarisierung gekennzeichnet ist. Während Unternehmen wie Rheinmetall und die Commerzbank von hohen Volumina und guten Margen profitieren, müssen sich andere Firmen wie Süss MicroTec mit Rückgängen auseinandersetzen. Die Zukunft wird zeigen, ob die verzögerten Projektverträge bei Rheinmetall langfristig die Erwartungen wieder anheben können oder ob die Kostendynamik bei den Banken die Gewinne weiter belasten wird. Anleger und Beobachter sollten daher genau auf die nächsten Quartalsberichte und die daraus resultierenden Anpassungen achten.