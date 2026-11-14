Rheinmetall Waffenfabrik Berlin: Widerstand im Kiez

Die neue Rheinmetall Fabrik in Berlin-Gesundbrunnen löst Proteste aus. Nachbarn und die Humboldthain-Schule kritisieren die Waffenproduktion direkt im Wohngebiet.

Die Umwidmung eines historischen Industriestandorts in Berlin-Gesundbrunnen hat eine intensive lokale Kontroverse ausgelöst. Die ehemalige Pierburg-Fläche dient nun als Produktionsstätte für Granathülsen und Drohnenteile, ein sichtbares Zeichen der deutschen Aufrüstungspolitik. Direkt neben der gesicherten Fabrik befindet sich die Humboldthain-Schule, eine Grundschule mit 400 Schülern aus über 60 Nationen. Der Kontrast zwischen Bildungseinrichtung und Rüstungshersteller beschreibt die zentralen Spannungen in diesem Berliner Bezirk.

Produktion von 155mm Geschosshülsen

Das Unternehmen, das jetzt als Teil der Rheinmetall-Gruppe fungiert, hat im Sommer mit der Fertigung von Waffenkomponenten begonnen. Spezifisch werden leere Geschosshülsen für standardisierte 155-mm-Nato-Artilleriemunition hergestellt. Zudem entstehen technologische Bauteile im Rahmen europäischer Kooperationsprojekte für Drohnen. Die Endfertigung der Munition findet aktuell in Niedersachsen statt, wohin die Berliner Produktion geliefert wird.

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Für den Standort Berlin sind 120.000 Metallhülsen vorgesehen. Ein Sprecher des Unternehmens betonte, dass keine Genehmigungen vom Bezirk benötigt wurden, da dort weder Explosivstoffe noch zündfähige Materialien gelagert oder verarbeitet werden. Die Lieferungen gehen primär an Nato-Staaten und gleichgestellte Partnerländer, während Israel explizit ausgeschlossen ist. Die Ukraine erhält aktuell ebenfalls entsprechende Ausrüstung.

Schulbetrachter und Familienkritik

Die unmittelbare Nachbarschaft reagiert mit gemischten bis ablehnenden Gefühlen. Das Paar, das sich als Familie Kirsch bezeichnet, lebt seit Kurzem in der Wiesenstraße, nur 100 Meter von den Fabrikhallen entfernt. Sie empfinden die Ansiedlung direkt neben einer Grundschule als geschmacklos. Für sie ist die Profitmaximierung durch Kriegshandlungen deprimierend und stellt einen moralischen Verstoß dar.

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Eltern, die nachmittags vor dem verriegelten Tor der Humboldthain-Schule warten, äußern ebenfalls Sorgen. Ein Vater von drei Söhnen nennt die Situation ironisch eine schöne Nachbarschaft, da seine Kinder zu Hause Krieg spielen. Dennoch wünscht er sich diplomatische Konfliktlösungen und einen Spielplatz statt Munitionsproduktion. Das Etikett Schule mit Munitionsfabrik könnte dem gesamten Kiez schaden, befürchtet er.

Organisierter Widerstand vor Ort

Besonders stark reagiert die Community rund um das Restaurant Manakish by Ibo. Mohammad Saleh, 42 Jahre alt, floh 2015 vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland. Für ihn weckt die Fabrik alte Traumata und er fühlt sich durch die Nähe zu Kriegsmitteln unsicher. Er sieht die Ansiedlung als fatale Fehlentscheidung der Regierung an. Sein Traum vom normalen Alltag in Deutschland wird durch die neue Realität gestört.

Deniz Cam vom Café am Humboldthain teilt die Unsicherheit der Bewohner. Er befürchtet, dass Bomben auch hier einschlagen könnten. Diese Angst ist nicht rein hypothetisch, sondern resultiert aus der globalen geopolitischen Lage. Yaruz, der an der Tür zur türkischen Moscheegemeinde Yunus Emre steht, betont die Dissonanz zwischen Bildung und Tötung. Die lokale Gemeinschaft verteilt Flyer unter dem Slogan Wedding gegen Waffenproduktion.

Politische Dimension der Zeitenwende

Antimilitaristische Gruppen werten den Betrieb als Tabubruch und erstes Zeichen der deutschen Aufrüstungspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Bunker im nahegelegenen Humboldthain, einst aus der Nazizeit stammend, bietet heute nur noch Fledermäusen Schutz. Die neue Fabrik steht symbolisch für den Wandel der Sicherheitspolitik. Sie ist ein physisches Manifest der Zeitenwende, das direkt in den Alltag der Menschen eingreift.

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Die Abwehrreaktionen im Kiez sind deutlich spürbar. Bewohner fühlen sich zwischen den Welten von Friedenswünschen und militärischer Notwendigkeit zerrissen. Die Sicherung durch Stacheldraht und Kameras am Zaun markiert eine Abgrenzung zur Nachbarschaft. Diese Barriere verschärft das Gefühl der Entfremdung in einem Viertel, das sonst von kultureller Vielfalt geprägt ist. Die Diskussion über die Zukunft des Standorts wird wahrscheinlich weiter anhalten, da sie grundlegende ethische Fragen berührt.