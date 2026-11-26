Rhetorik-Experte Michael Ehlers analysiert den Auftritt von Merz in der Generaldebatte. Der Kanzler startet schwach, liefert Alice Weidel von der AfD eine Steilvorlage. Erst nach 18 Minuten klingt er wie ein echter Bundeskanzler.

jener dreieinhalb Stunden, in denen die Opposition traditionell mit dem Kanzler abrechnet und die größte Oppositionsfraktion das erste Wort hat. Er schickt voraus: „Herr Merz, ich habe Ihnen schon einmal gesagt“.

Er zitiert sich selbst. Der Satz ist ein Refrain. So ist die ganze Rede gebaut.

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„Bundeskanzler der Insolvenz Deutschlands. “ „Kein Unternehmen wächst so schnell wie das Bundeskanzleramt. “ Jede Zeile steht für sich, braucht keinen Zusammenhang und passt in ein Fünfzehn-Sekunden-Hochkantvideo. Die Debatte im Plenum ist mittags vorbei.