Ricarda Lang warnt vor digitaler Gewalt als Instrument zur Einschüchterung von Frauen. Sie fordert strenge Regulierung von Plattformen und mehr Zivilcourage.

Ricarda Lang, die 32-jährige ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und aktuelle Abgeordnete im Deutschen Bundestag, hat in einer jüngsten Stellungnahme die Ausweitung digitaler Gewalt gegen Frauen scharf kritisiert. Die Politikerin warnt davor, dass online verbreitete Hasskommentare und Bedrohungen nicht nur individuelle Schikanen darstellen, sondern einen systematischen Versuch zur Ausschaltung weiblicher Stimmen aus der öffentlichen Debatte bedeuten. Lang betonte, dass diese Gewaltform weit über einfache Beleidigungen oder Bodyshaming hinausgeht und darauf abzielt, Frauen die Macht über ihr eigenes Leben zu nehmen.

Konsequenzen digitaler Einschüchterung

Die Erfahrung von Ricarda Lang mit digitaler Gewalt reicht Jahre zurück und hat sich im Laufe der Zeit verschärft. Zunächst habe sie jede Kritik persönlich genommen und sich in einen emotionalen Abgrund gestürzt, indem sie jeden einzelnen Kommentar verschlungen habe. Später erkannte sie jedoch, dass diese Angriffe nichts mit ihrer eigentlichen Person zu tun haben, sondern dass sie lediglich als Projektionsfläche für die Aggressionen der Täter dient. Diese Erkenntnis half ihr, eine innere Haltung zu entwickeln, die sie als nötig beschreibt, um in der Politik handlungsfähig zu bleiben.

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Lang unterscheidet klar zwischen legitimer politischer Kritik und strafbarer digitaler Gewalt. Sie argumentiert, dass Politikerinnen und Politiker eine höhere Toleranzgrenze für harte Kritik aufweisen müssen als der Durchschnittsbürger. Gleichzeitig mache sie geltend, dass Drohungen sexueller Natur oder Morddrohungen nicht toleriert werden dürfen. Ihre Strategie besteht darin, eine gewisse Härte zu entwickeln, ohne sich emotional komplett abzuschotten. Sie will sich keine Rüstung anlegen, sondern als Mensch in der Politik bleiben, was ihr laut eigener Aussage meist gelingt.

Eine häufige Fehlannahme sei, das Internet sei eine Fake-Welt, die man einfach durch Offline-Zeiten ausblenden könnte. Ricarda Lang widerlegt diese Sichtweise mit dem Hinweis, dass digitale Gewalt reale, schwerwiegende Konsequenzen für die betroffenen Frauen hat. Worte können Menschen anstacheln und Drohungen können in physische Gewalt umschlagen. Daher ist der Gewaltschutz für Frauen ein grundlegendes Recht, das unabhängig vom Ort der Gewalt - ob im Netz, auf der Straße oder im eigenen Zuhause - gewährt werden muss.

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Algorithmen und Geschäftsmodelle des Frauenhasses

Ein zentrales Problem sieht Lang darin, dass Frauenhass zunehmend zu einem gewinnträchtigen Geschäftsmodell wird. Algorithmen sozialer Plattformen belohnen Aufmerksamkeit, und die gezielte Auslöschung oder Herabwürdigung von Frauen erzeugt massive Reichweite. Als Beispiel nannte sie Elon Musk, den reichsten Menschen der Welt, der genau diese Dynamik nutzt. Lang forderte daher eine klare Haltung ein: Plattformen, die nicht bereit sind, effektiv gegen Frauenhass und digitale Gewalt vorzugehen, sollten in Deutschland und Europa keinen Markt haben.

Die Politik müsse die Regeln im öffentlichen Raum bestimmen und darf diese Macht nicht an Tech-Oligarchen aus dem Umfeld von Donald Trump abgeben. Dies unterstreicht die politische Dimension der Debatte, die über den Schutz einzelner Nutzer hinausgeht. Es geht um die demokratische Legitimation und Kontrolle digitaler Räume, in denen zunehmend die Interessen weniger technisch versierter Konzerne über die Sicherheit vieler Bürger entscheiden.

Demokratische Folgen und die Rolle der Männer

Die Angst vor digitaler Gewalt führt dazu, dass sich Frauen aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, was die Demokratie schwächt. Viele Frauen entscheiden sich gegen ein politisches Amt oder verzichten darauf, öffentlich ihre Meinung zu äußern. Dies resultiert in einer ärmeren Debattenkultur und einer Einschränkung der Meinungsfreiheit genau jener Frauen, die Angst vor den Konsequenzen haben. Einige verstehen Meinungsfreiheit fälschlicherweise als Recht auf widerstandslose Beleidigung, was jedoch die Freiheit anderer einschränkt.

Die Erfahrungen ihrer Mutter, die 14 Jahre in einem Frauenhaus arbeitete, haben Lang stark geprägt. Diese berichtete ihr, dass Gewalt jede Frau treffen und von jedem Mann ausgehen kann. Diese Warnung ist aktuell, da auch junge Mädchen im Schulunterricht mit KI-generierten Pornos konfrontiert werden oder Frauen von Kollegen mit Hassmails bedroht werden, wenn sie Absagen erteilen. Besonders beunruhigt sei sie darüber, dass digitale Gewalt Frauen davon abhält, sichtbar zu werden, wie es bei Kommunalpolitikerinnen der Fall ist.

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Lang betonte, dass sie solchen Frauen kein falsches Versprechen machen kann, vor Gewalt sicher zu sein. Stattdessen forderte sie Männer auf, sich aktiv an der Lösung des Problems zu beteiligen. Gleichberechtigung sei kein Kampf der Frauen gegen die Männer, sondern ein gemeinsames Bestreben, freier zu werden. Sie appellierte an die Zivilcourage der Männer, die sich in Umkleidekabinen, am Stammtisch oder am Arbeitsplatz dafür einsetzen müssen, wenn Kollegen oder Freunde Frauen abwerten. Nur durch ein solches gemeinsames Engagement könne die digitale Gewalt wirksam bekämpft und die öffentliche Sphäre für alle geschützt werden.