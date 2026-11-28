Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang kritisiert in einem Podcast die Debatte um Waffenlieferungen und Migration. Sie räumt Fehler ein und fordert schnellere Integration.

Ricarda Lang hat sich in einem neuen Folge des Podcasts Liefers + Broicher selbstkritisch zur Vergangenheit geäußert. Die ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen saß im Januar mit Jan Josef Liefers und Alexander Broicher in der Berliner Paris Bar. Das Gespräch wandelte sich schnell von einem besinnlichen Adventsthema zu einer klaren Analyse aktueller politischer Fehler.

Ukraine-Krieg und Waffenlieferungen verteidigt

Der Ukraine-Krieg steht im Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Lang erinnerte an die Situation im Januar 2022, als sie ihre Partei übernahm und Waffenlieferungen in Kriegsgebiete zunächst ablehnte. Wenige Wochen später startete Russland seinen Großangriff. Die Ex-Grünen-Chefin betonte, dass die Entscheidung über Unterstützung Leben und Tod bedeute. Ohne westliche Hilfe würde die Ukraine nicht mehr existieren.

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Lang hält an ihrer Haltung zur Unterstützung Kiews fest. Sie kritisierte jedoch die Art der internen Debatte in ihrer eigenen Partei. Die Diskussion sei zu technisch geworden. Dies sei ein klarer Fehler gewesen. Der Satz, es handele sich um die falsche Debatte, könne sie heute nicht mehr hören. Sie forderte, dass die Gesellschaft sich mehr leisten muss als aktuell geschehen.

Migration und Rassismus klar abgegrenzt

Thema Migration wird in Deutschland kontrovers diskutiert. Lang antwortete auf die Frage, ob Rassismus vorliege, eindeutig mit Nein. Sie betonte, dass Rassismus auf gar keinen Fall gerechtfertigt sei. Eine funktionierende Gesellschaft brauche gemeinsame Regelungen und Vorstellungen. Integration sei die Voraussetzung für das Zusammenleben aller Bürger.

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Sie unterschied klar zwischen Integration und Assimilation. Assimilation würde bedeuten, dass Zugewanderte ihre kulturelle Identität aufgeben müssen. Lang forderte, Geflüchtete schneller in Arbeit zu bringen. Arbeitsverbote bei Fachkräftemangel nannte sie gaga. Am Arbeitsplatz gelinge Integration am besten. Die Integrationsdebatte sei in den vergangenen Jahren komplett hinten angestellt worden.

Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verknüpft

Der Klimaschutz erfordert auch soziale Gerechtigkeit. Lang stellte fest, dass bei finanziellen Sorgen das Ende des Planeten in den Hintergrund rückt. Wenn Menschen am Ende des Monats kaum Geld für Wohnung und Leben haben, sind andere Themen relativ weit weg. Die Partei muss hier mehr leisten. Die technische Debatte reicht nicht aus, um die Menschen zu erreichen.

Politik müsse wieder näher an die Lebensrealität der Menschen herankommen. Die Grüne Partei habe hier Versäumnisse begangen. Lang sprach offen über die Belastungen im Berufsalltag. Ihre Gedanken kreisten zu 80 Prozent um Politik. Die Arbeit war oft wie eine Sieben-Tage-Woche. Spontan vergaß sie abends, was sie überhaupt getan hatte.

Privates und Glaube als Halt im Alltag

Trotz der hohen Arbeitsbelastung findet Lang persönlich Halt. Ihr Mann gibt ihr Sicherheit und bedingungslose Liebe. Diese Beziehung ist ihr Anker in der politischen Landschaft. Sie berichtete auch von ihrem Privatleben und ihrer Kindheit. Ihr Opa war Pfarrer. Der Glaube spielte in ihrer Jugend eine große Rolle. Religion ist heute wieder näher an ihr Leben gerückt.

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Es gab eine Phase, in der sie sich distanzierte. Heute sieht sie den Glauben anders. Die Partnerschaft mit Liefers und Broicher in der Paris Bar bot Raum für diese offenen Gespräche. Das Gespräch war überraschend direkt. Es ging um Fehler, Haltung und persönliche Werte. Die politische Diskussion braucht solche ehrlichen Momente. Lang zeigt sich selbstkritisch und offen für neue Ansätze.