Ricarda Lang läuft unter 6 Minuten pro Kilometer - ein Signal an alle Anfänger

Politikerin Ricarda Lang hat jetzt erstmals eine Pace von unter sechs Minuten pro Kilometer geschafft. Zwei Laufexperten sehen darin vor allem ein Signal an Menschen, die glauben, Sport sei nichts für sie.

Für Lauf anfänger ist eine 5 auf der Uhr oft ein besonderer Moment. Politikerin Ricarda Lang hat jetzt erstmals eine Pace von unter sechs Minuten pro Kilometer geschafft - gut ein Jahr nach ihrem Einstieg ins regelmäßige Lauftraining und einen Monat nach ihrem ersten Halbmarathon.

Zwei Laufexperten sehen darin vor allem ein Signal an Menschen, die glauben, Sport sei nichts für sie. Im April lief die frühere Grünen-Chefin ihren ersten Halbmarathon in Hannover in 2:25:59 Stunden. Das entsprach einer Durchschnittspause von 6:55 Minuten pro Kilometer. Das verdient riesigen Respekt, sagt Jan Fitschen, Europameister über 10.000 Meter von 2006, über diese Entwicklung zu BILD.

Hinter ihrer Leistung stecke viel Konsequenz. Wenn ich mir das so anschaue, hat sie schon wirklich viel investiert und das sehr, sehr konsequent gemacht. Gerade weil viele Menschen sich sportliche Leistungen zunächst nicht zutrauten, hat Langs Entwicklung eine besondere Wirkung. Das ist natürlich genial für alle anderen Leute, die sagen: Ey, ich will auch mal mehr Sport machen und vielleicht auch mit dem Laufen anfangen und was erreichen, so Fitschen.

Zu viel will der Laufexperte aus dem Instagram-Post aber nicht herauslesen. Ohne genaue Trainingsdaten lasse sich nicht seriös beurteilen, wie schnell Lang aktuell wirklich laufe. Es kann auch sein, dass sie einfach nur mal gesagt hat: Ich laufe jetzt die letzten drei Kilometer mal wirklich schnell. Möglich sei auch ein schnelles Intervall oder nur ein einzelner Kilometer unter sechs Minuten gewesen.

Für viele Anfänger sind im ersten Laufjahr Zwischenziele enorm wichtig. Die fünf Kilometer zu schaffen, das ist der erste Meilenstein für ganz viele Laufanfänger, weiß Tabea Goldman vom SCC Berlin. Ähnlich emotional sei der erste Blick auf eine Pace unter sechs Minuten - wie bei Ricarda Lang. Wenn man das auf der Uhr sieht und dort endlich nicht mehr die Sechs steht, das ist, glaube ich, für viele etwas ganz Bewegendes.

Überrascht von Ricarda Langs läuferischer Entwicklung sind beide Lauf-Coaches aber nicht. Das erste Jahr hat in der Regel die rasanteste Entwicklung, sagt Goldman. Der Körper reagiere anfangs besonders stark auf regelmäßiges Training und baue dann eine gute Grundlage auf - vorausgesetzt, man bleibe dran und steigere sich nicht zu schnell. Am meisten erreichen können Laufanfänger laut Fitschen mit absoluten Basic-Tipps.

Seine wichtigste lautet: Tempo raus! Viele Anfänger starteten zu schnell und würden dadurch schnell die Motivation verlieren. 90 bis 95 Prozent der Leute, die mit dem Laufen anfangen, sind laut Fitschen zu schnell. Für Frauen seien bei konsequentem Training zehn Kilometer in 56 bis 52 Minuten realistisch - das entspreche einer 5:12er- bis 5:36-Pace, bei Männern 53 bis 48 Minuten - 5:18er- bis 4:48er-Pace.

Auch ein Halbmarathon unter zwei Stunden sei für viele Einsteiger binnen eines Jahres erreichbar, ist sie überzeugt. Fitschen empfiehlt Anfängern primär Einfachheit. Wichtig sei zunächst eines: locker laufen. Notfalls in einem Tempo, bei dem man fast das Gefühl hat, man könnte auch spazieren gehen, sagt Fitschen.

Alles andere sorge für Frust. Goldman rät außerdem, sich zunächst weniger an Pace, Puls oder Leistungsdaten zu orientieren. Entscheidend sei am Anfang das Körpergefühl. Laufen ist ein ureigener Rhythmus, sagt sie.

Wer regelmäßig trainiere, führe irgendwann auch einen Dialog mit sich selbst. So schnell die ersten Fortschritte sichtbar würden, so wichtig sei Geduld beim Aufbau. Goldman erklärt, dass sich Ausdauer und Muskulatur zwar relativ rasch verbesserten, Knochen, Sehnen und Bänder aber deutlich länger bräuchten. Häufig dauere es Jahre, bis sich der Körper vollständig an die Belastung des Laufens angepasst habe.

Wer zu früh nur auf Bestzeiten und Pace schaue oder die Umfänge zu schnell steigere, riskiere Überlastungen und Verletzungen. Diese erste Phase gilt laut Ex-Langstreckenprofi Jan Fitschen und Frauen-Lauftrainerin Tabea Goldman vor allem als Phase des Ankommens im Laufsport. Statt Pace, Puls oder Leistungsdiagnostik gehe es zunächst um Körpergefühl, Rhythmus und Kontinuität. Erst wenn eine gewisse Grundausdauer aufgebaut ist, sollten Tempoeinheiten oder Intervalle dazukommen.

Beide betonen außerdem, dass Sehnen, Knochen und Bänder deutlich länger brauchen als die Ausdauer, um sich an regelmäßiges Laufen anzupassen. Genau deshalb sei Geduld in der Anfangsphase entscheidend





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