Ricarda Lang trotzt Outfit‑Kritik: Politikerin setzt auf authentische Lauf‑Posts

Ricarda Lang reagiert auf spöttische Kommentare zu ihren Lauf‑Outfits mit einem Video, das für mehr Authentizität und weniger Oberflächlichkeit in den sozialen Medien plädiert. Ihre Botschaft: einfach weiterscrollen und den Fokus aufs Wohlbefinden legen.

Ricarda Lang , die 32‑jährige Grünen- Politik erin und Bundestagsabgeordnete, lässt sich von kritischen Kommentaren nicht die gute Laune verderben. Nach einer Laufstrecke am vergangenen Sonntag veröffentlichte sie ein Foto auf Instagram und ergänzte es am Montag mit einem kurzen Video, das sich ausdrücklich an ihre Kritiker richtete.

In dem Beitrag erklärte sie, dass sie beim Joggen vor allem Komfort und Bewegungsfreiheit schätze und bewusst auf bearbeitete Hochglanzbilder verzichte. Stattdessen wolle sie ihren Followern einen authentischen Einblick in ihr Trainingsleben geben. Die Reaktion auf das Video war überwältigend: allein bis 16 Uhr am 25. Mai verzeichnete es über 271 000 Aufrufe, und zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer teilten ihre Unterstützung für Langs Haltung, dass äußere Bewertung von Outfit und Körper nicht im Vordergrund stehen sollte.

Lang ist seit ihrem ersten Lauf‑Posting im Mai des Vorjahres regelmäßig auf den sozialen Medien zu sehen. Dabei variiert sie zwischen Einzel‑ und Partnerläufen, häufig gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian. Neben den sportlichen Fortschritten berichtet sie offen über persönliche Bestzeiten und nutzt ihre Plattform, um andere zu motivieren, sich ebenfalls zu bewegen.

Das positive Echo aus der Community ist groß: Viele Menschen nennen sie ein Vorbild, das zeigt, wie man Sport und Alltag vereinbaren kann, ohne sich von der Öffentlichkeit verunsichern zu lassen. Gleichzeitig hat die Politikerin auch mit Spott konfrontiert, besonders was ihr Outfit während der Läufe angeht. Diese negativen Kommentare lösen jedoch häufig Gegenreaktionen aus, bei denen sich eine große Zahl von Unterstützern lautstark hinter ihr positioniert.

In ihrem Video richtete Lang die Botschaft an alle, die ihre Laufbilder kommentieren oder kritisieren: „Einfach weiterscrollen“. Sie betonte, dass das ständige Durchforsten der Kommentarspalten oft zu unnötigem Stress führt und vom eigentlichen Ziel, nämlich dem Sport und dem Wohlbefinden, ablenkt. Stattdessen empfiehlt sie, sich auf positive Inhalte zu konzentrieren und die Freude an Bewegung zu teilen.

Mehrere Followerinnen und Follower äußerten in den Kommentaren den Wunsch, dass das Kommentieren von Körpern und Outfits künftig zur Normalität werden soll – also dass solche Kritiken seltener werden. Das Feedback zeigt, dass Lang nicht nur als Politikerin, sondern auch als Sportenthusiastin eine wichtige Rolle im öffentlichen Diskurs über Körperbilder und Selbstbestimmung spielt.

Ihre klare Ansage, sich nicht von oberflächlichen Bemerkungen abhalten zu lassen, findet dabei breiten Anklang und stärkt die Debatte über die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensstile in den sozialen Medien





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