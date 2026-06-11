Ricardo Rocha, einstiger Verteidiger und WM-Reporter, sitzt in Haft wegen ausstehender Unterhaltszahlungen

Ricardo Rocha, einstiger Verteidiger und ehemaliger Reporter für die WM, sitzt in seiner brasilianischen Heimat in Haft. Er wurde aufgrund ausstehender Unterhaltszahlungen von 403 Euro verhaftet. Der Haftbefehl stammt aus einem Bundesgericht in Ceará und ist bis April 2028 gültig. Rocha, bekannt für seinen charismatischen Führungsstil auf und abseits des Platzes, wurde in seiner Heimat mit dem Spitznamen Xerife (Sheriff) bekannt. Während seiner Karriere spielte er für zahlreiche brasilianische und spanische Vereine. Nach dem Ende seiner Karriere arbeitete er als Experte für verschiedene Sender. Seine Privatleben ist jedoch wenig bekannt. Er wird möglicherweise Vater mehrerer Kinder.

Ricardo Rocha , einstiger Verteidiger und ehemaliger Reporter für die WM, sitzt in seiner brasilianischen Heimat in Haft. Er wurde aufgrund ausstehender Unterhaltszahlungen von 403 Euro verhaftet.

Der Haftbefehl stammt aus einem Bundesgericht in Ceará und ist bis April 2028 gültig. Rocha, bekannt für seinen charismatischen Führungsstil auf und abseits des Platzes, wurde in seiner Heimat mit dem Spitznamen Xerife (Sheriff) bekannt. Während seiner Karriere spielte er für zahlreiche brasilianische und spanische Vereine. Nach dem Ende seiner Karriere arbeitete er als Experte für verschiedene Sender.

Seine Privatleben ist jedoch wenig bekannt. Er wird möglicherweise Vater mehrerer Kinder





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