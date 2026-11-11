Der SKY-Moderator Riccardo Basile hat das Tattoo seiner Ex Clea-Lacy Juhn von der linken Hand entfernt und ruft nun mit Laura Wontorra in Frankfurt am Main nach neuen romantischen Wegen an. Der Deal von Fast 2500 Zeichen gibt Details zur Veränderung und zum Paradigmenwechsel

In Frankfurt am Main zeigte der ' Sky'-Moderator Riccardo Basile onstage im November 2024 sein neues Liebeszeichen: Er küsst nun zärtlich seine neue Begleitung Laura Wontorra auf die Stirn, während er kein Tattoo mehr statt dem ursprünglichen C seiner früheren Freundin trägt. Die jüngste Veränderung wird durch Aufnahmen des Sportpresseballs in Frankfurt sichtbar und signalisiert einen Wendepunkt in seiner persönlichen Geschichte.

Von C zu R und zurück: Das Tattoo-Transformation

Riccardo Basile, 35 Jahre alt, ließ 2020 ein Tattoo mit dem Buchstaben "C" für Clea‑Lacy Juhn auf der linken Hand einbringen. Während ihrer 3‑jährigen Beziehung trugen beiden auch jeweils den Buchstaben des anderen auf ihrer Hand, ein sichtbares Symbol verinnerlichter Zuneigung. Auf Fotos des ersten Jahres fiel das "C" noch deutlings hervor. Hinter dem Zeichen stand ein klarer Wille, das Zeichen für die Ewigkeit zu setzen.

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Inzwischen hat Basile das alte Tattoo entfernen lassen. Das neue Tattoo zeigt das "R" von Laura Wontorra. Seine Aussage bei der Ausgabe von Bunte.de im Jahr 2024: "Ich hatte das Tattoo für immer festgelegt, aber nun änderte ich meine Meinung mit meiner neuen Frau." Das Bild wird in mehreren Social‑Media‑Kanälen geteilt, wobei die Entfernung des "C" klar erkennbar ist.

Wer war Clea‑Lacy Juhn? Die verblasste Erinnerung im Social‑Media‑Beweis

Cle­a‑Lacy Juhn, 35 Jahre alt, war in Staffel sieben von Bachelor gekürt. Während ihrer Trennung von Basile zeigt ein Instagram‑Video einen verschwommenen, kaum noch erkennbaren Buchstaben auf ihrer Hand. Viele Fans spekulieren, ob sie das Tattoo entweder selbst überschminkt oder sich es entfernen ließ. Ihre aktuelle Karriere als Influencerin hat sie jedoch ebenfalls verändert. Seit Juli 2024 ist sie Mutter ihrer Zwillingssöhne Mika und Mišah. Das ehemalige Ehebeziehungslück mit Hasim Krasnici wurde in den Medien nicht weiter vertieft.

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Auswirkungen der Trennung: Persönliche und öffentliche Folgen

Die Entfernung des alten Tattoos markiert nicht nur eine körperliche, sondern auch eine emotionale Transformation. Riccardo Basile kann nun als symbolische Trennung von seiner Vergangenheit in die neue Beziehung mit Laura Wontorra starten. Für die Fans hat das Foto ein Signal in die neue Lebensphase des Moderators. Die neue Beziehung im fränkischen Bild könnte für von Klarheit und Aufbruch geprägt sein.

Die Reaktion von Laura Wontorra im Video ist gar nicht zu vernachlässigen: Sie bestätigt, dass sie sich mehr time nicht auf die Vergangenheit bezieht, sondern den Blick nach vorn richtet. Damit richtet sich der Fokus nicht mehr auf den letztlich verschwundenen Grip, sondern auf die Gegenwart und die Zukunft.

Was rückt bevor? Das öffentliche DEBUT des neuen Lifestyles

In den nächsten Wochen erfolgen weitere Aufnahmen, in denen Riccardo Basile mit Laura Wontorra bei exklusiven Events teilnimmt. Seine sendungshandste not with the new Tattoo is them used to be an important aspect of public reproduction and is now a look forward to new icons. Fans und Medien nächten einen event ähnlich der Reden in Leb and at. In speciati further Ram 2019 in addition to further sticker or fall down?. So dies im weiteren Glanz of the new love.