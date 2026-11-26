Ricardo Basile trifft in einer TV-Show auf den Vater seiner Freundin, Jörg Wontorra. Beide scherzen, auch über ihre private Beziehung.

Ricardo Basile trifft in einer TV-Show auf den Vater seiner Freundin, Jörg Wontorra. Beide scherzen, auch über ihre private Beziehung.kam es am Abend zu einem ganz speziellen TV-Moment.

Moderator Riccardo Basile begrüßte in seiner Show mit Jörg Wontorra nicht nur eine TV-Legende,Dementsprechend besonders fiel auch die Anmoderation an.

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„Wir machen weiter mit einer Moderatoren-Legende. Dass er irgendwann mal mein Kollege wird, das war abzusehen. Dass er aber mal mein Opa-Wontorra wird, vielleicht nicht ganz so“, sagte Basile lachend. Riccardo Basile sorgte für einen besonderen TV-MomentBeide kennen sich übrigens schon lange und auch deutlich vor der Beziehung von Basile mit Laura Wontorra. 2018 nahm ihn Jörg Wontorra unter seine Fittiche.