Riccardo Simonetti argumentiert, Männer hätten ihre Chance verspielt. Er fordert mehr politische Macht für Frauen und warnt vor Doppelmoral in der AfD-Wahl sowie Entwicklungen in Italien unter Meloni.

Der deutsche Moderator und Autor Riccardo Simonetti hat eine klare Botschaft an die Gesellschaft gesendet. Er hält den Zeitpunkt für gekommen, Frauen weltweit mehr politische Verantwortung zu übertragen. In einem Gespräch mit der Zeitung Bild begründete der 33-Jährige seine Position mit den Worten: Die Männer hätten ihre Chance gehabt. Simonetti fügte kritisch hinzu, dass die globale Lage kaum noch schlimmer werden könne, als sie aktuell ist.

Kritik an männlicher Führung und Rollenbildern

Simonetti hinterfragt grundlegend, ob die Welt tatsächlich ein besserer Ort wäre, wenn sie ausschließlich von Frauen gestaltet und regiert würde. Er räumt ein, dass sich dies erst in der Praxis beweisen ließe. Dennoch stellt er die entscheidende Frage, warum man diesen Weg nicht einfach ausprobieren sollte. Der Moderator vertritt die Ansicht, dass Männer für viel Leid in der Welt verantwortlich seien und vieles falsch machen. Diese Fehler lassen sich nach seiner Einschätzung nicht schönreden.

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Seit August 2024 ist Simonetti mit seinem Partner Steven verheiratet. Diese persönliche Situation beeinflusst auch seine öffentliche Sicht auf gesellschaftliche Strukturen. Er ist der Überzeugung, dass queere Männer in bestimmten Bereichen im Vorteil sein können im Vergleich zu heterosexuellen Männern. Viele heterosexuelle Männer würden sich in ihren Möglichkeiten selbst beschränken, weil sie Angst haben, ihren Status als Mann zu verlieren, sollten sie von klassischen Rollenbildern abweichen.

Freiheit durch Ablehnung traditioneller Normen

Simonetti beschreibt das Phänomen, dass sich viele heterosexuelle Männer selbst in einen Käfig sperren. Nicht alle, aber eine große Mehrheit mache sich dies selbst. Im Gegensatz dazu wisse ein schwuler Mann schnell, dass er das gesellschaftliche Idealbild nicht erfüllen kann. Genau diese Erkenntnis schenke ihm die Freiheit, alles andere zu sein. Dieser Aspekt der Freiheit ist ein zentraler Punkt in Simonettis Argumentation gegen starre Geschlechterrollen.

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Er betont, dass heterosexuelle Männer von queerer Lebensweise lernen könnten. Die ständige Anpassung an Erwartungen führe zu einer unnötigen Einschränkung. Diese Sichtweise setzt seine eigene Identität in den Mittelpunkt seiner politischen und sozialen Kommentare. Er nutzt seine Plattform, um über diese persönlichen Erfahrungen hinaus auf strukturelle Probleme aufmerksam zu machen.

Politische Bedrohungen und internationale Beispiele

Der Moderator äußert deutliche Besorgnis hinsichtlich der politischen Landschaft in Europa. Vor der Alternative für Deutschland (AfD) habe er tatsächlich Angst. Noch bedrohlicher findet er jedoch, dass Menschen solche Parteien aus anderen politischen Gründen wählen. Dabei nähmen sie die Haltung der Partei gegenüber queeren Menschen in Kauf. Dies offenbare eine enorme Doppelmoral, da Wähler oft eine Menschengruppe leiden sehen, gegen die sie persönlich gar nichts haben.

Als warnendes Beispiel für die Auswirkungen auf die Rechte von Minderheiten nannte Simonetti Italien. Dies ist das Heimatland seiner Eltern. Seit dem Amtsantritt von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni habe sich die Situation bei den Familienrechten queerer Menschen dort stark verschlechtert. Diese Entwicklung dient ihm als konkretes Argument gegen right-wing Populismus.

Gesellschaftliche Unsicherheit und Ausblick

Auch in Deutschland nimmt Simonetti gesellschaftliche Bedrohungen für die LGBTQ+-Community wahr. Als schwuler Mann merke man früh, dass manche Orte für einen nicht sicher sind. Diese persönliche Wahrnehmung unterstreicht die Dringlichkeit seines Aufrufs nach einer Veränderung der politischen Machtverteilung. Die Angst vor solchen Entwicklungen treibt sein Engagement für mehr Inklusion und politische Teilhabe voran.

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Simonettis Forderung zielt darauf ab, die bestehende Ordnung grundlegend zu hinterfragen. Er sieht in der Übertragung von Macht auf Frauen einen möglichen Weg, um Leid zu verringern. Die aktuellen Entwicklungen in Italien und die Stimmung in Deutschland zeigen ihm, dass Handlungsbedarf besteht. Sein Einsatz gilt somit sowohl dem individuellen Schutz als auch der strukturellen Veränderung.