Moderator Riccardo Simonetti kritisiert starre Männlichkeitsklischees und zeigt, wie echte Stärke durch Empathie und Selbstannahme entsteht.

Der italienischstämmige Moderator und Content Creator Riccardo Simonetti (33) hat in einem neuen Interview mit dem Magazin "Stern" die traditionellen Rollenbilder der Männerwelt offen hinterfragt. Der 33-Jährige diskutiert darin, wie viele Männer sich durch unnötige Selbstbeschränkungen in ihrem Persönlichkeitsentwurf blockieren und warum das starre Festhalten an einem vermeintlichen Idealbild oft mehr schadet als es nützt. Simonetti spricht sich dafür aus, dass jeder Mann die Freiheit besitzen sollte, sich nicht an einer externen Norm zu orientieren, sondern eigene Maßstäbe zu setzen.

Kritik am klassischen Männlichkeitszwang

Schon früh habe gemerkt, dass er nicht dem gesellschaftlichen Standard entspricht, doch diese Erkenntnis sei befreiend gewesen, so Simonetti. Er betont, dass viele heterosexuelle Männer sich selbst einen Käfer bauen, in dem sie gefangen sind, sobald sie nur millimeterweit von dem abweichenden Bild abweichen, das die Gesellschaft an sie projiziert. Viele glauben fälschlicherweise, dass sie ihren Status als Mann verlieren, wenn sie nicht den konventionellen Erwartungen gerecht werden. Diese innere Sperre hält viele davon ab, ihr wahres Potenzial auszuschöpfen oder authentisch zu leben.

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Simonetti selbst hat lange unter diesem Druck gelitten, da er früher superdünn war und sich in klassisch männlichen Umgebungen wie Umkleidekabinen oder Sportstudios fehl am Platz fühlte. Stattdessen fühlte er sich in weiblichen Kreisen wohler und kaufte seine Kleidung sogar in der Damenabteilung, weil er dort das Gefühl hatte, dass sein Körper keine so dominante Rolle spielte. Erst als er begann, Bart zu wachsen und sein Körper sich natürlich veränderte, nahm ihn die Umwelt anders wahr, was ihm half, mehr Akzeptanz zu finden. Er betont, dass er sich heute die Mühe macht, mit sich selbst zufrieden zu sein, auch wenn es Tage gibt, an denen Unsicherheit aufkommt.

Neue Definition von Stärke und Führung

Ob er sich selbst als Alphamann betrachtet, den man als selbstbewusst, dominant und führungsstark kennzeichnet, lässt Simonetti offen. Nach den klassischen Maßstäben des Versorgens und der Unterstützung seiner Liebsten wäre er "im Grunde schon der Alphamann". Er sieht es jedoch nicht als Aufgabe an, in solchen engen Kategorien zu denken, sondern möchte dazu beitragen, neu zu definieren, wie ein mächtiger Mann aussehen kann. Seine Botschaft ist klar: Es gibt verschiedene Arten von Männern, die Stärke ausstrahlen, ohne sich an ein einziges äußeres Erscheinungsbild halten zu müssen.

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Er verknüpft typisch männliche Eigenschaften wie Mut oder Beschützerinstinkt nicht ausschließlich mit dem biologischen Geschlecht Mann. Stattdessen zieht er Parallelen zu seiner eigenen Biografie, in der Frauen eine zentrale Rolle spielten. Simonetti wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter auf und erlebte, dass Frauen in seinem Umfeld die Entscheidungen trafen und für ihn einstanden. Diese Erfahrung prägte sein Verständnis von Stärke und Verantwortung maßgeblich, da er lernte, dass Schutz und Fürsorge universelle Tugenden sind.

Einfluss der Familie und weiblicher Vorbilder

In seiner Jugend gab es selten Männer, die sich schützend vor ihn stellten, sondern stattdessen waren es immer Frauen, die diese Rolle übernahmen. Simonetti erinnert sich daran, dass es oft Mädchen auf dem Schulhof waren, die sich für ihn mit anderen prügelten, um ihn zu verteidigen. Diese frühen Erlebnisse haben sein Verständnis von Geschlechterrollen nachhaltig geprägt und ihm gezeigt, dass Kraft und Entschlossenheit nicht an das männliche Geschlecht gebunden sind. Er zieht Lehren aus diesen Erfahrungen, indem er zeigt, dass Empathie und Unterstützung die wahren Indikatoren für eine starke Persönlichkeit sind, unabhängig vom Geschlecht.

Der 33-Jährige nutzt seine Plattform als Content Creator, um diese Erkenntnisse mit einem breiten Publikum zu teilen. Er tritt für eine modernere Sichtweise ein, die es Männern erlaubt, sich von den Zwängen der Vergangenheit zu lösen. Indem er seine eigene Reise von der Unsicherheit des Dünnen zum Selbstbewusstsein des Barttragenden offenlegt, inspiriert er andere, den gleichen Weg zu gehen. Seine Botschaft richtet sich an alle, die sich von äußeren Erwartungen einschränken lassen und ermutigt sie, ihren eigenen Weg zu gehen, statt einem vorgegebenen Schema zu folgen. Durch diese Offenheit zeigt Simonetti, dass echtes Selbstbewusstsein aus der Akzeptanz der eigenen Identität stammt und nicht aus der Nachahmung eines Ideals.