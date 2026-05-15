Richard Glossip freed after nine execution dates, thanks to actress and reality star support

Richard Glossip, a man convicted of murder in 1997, was released from prison after nine execution dates. He was freed due to the use of the wrong medication during his execution attempt in 2015. Prominent supporters of his release include actress Susan Sarandon and reality star Kim Kardashian.

Neunmal wurde ein Hinrichtungstermin angesetzt. Dreimal war Richard Glossip seinem Tod durch die Giftspritze so nah, dass er schon seine Henkersmahlzeit gegessen hatte. Jetzt ist der 63-Jährige unter Auflagen auf Kaution frei – und wartet außerhalb des Gefängnisses auf einen neuen Prozess.

"Ich bin einfach dankbar für meine Frau und meine Anwälte. Einfach dankbar", sagte er beim Verlassen des Gefängnisses.

"Es ist überwältigend und gleichzeitig auch unglaublich. " 1997 war Glossip für den Auftragsmord an seinem Chef zum Tode verurteilt worden. Der Motelbesitzer Barry Van Treese war mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt worden. Glossip im Jahr 2025 auf dem Weg ins Gerichtsgebäude von Oklahoma City.

Trotz Aufhebung des Urteils musste der Mann noch über ein Jahr im Gefängnis bleiben. Dafür entging er der Todesstrafe, bekam lebenslang. Glossip, der stets seine Unschuld beteuerte, wurde zum Tode verurteilt – nur durch die Aussage Sneeds, die der Obersteals "äußerst schwach" bezeichnete. Deshalb hoben die Richter bereits im Februar 2025 das Urteil auf.

Doch erst jetzt konnte Glossip das Gefängnis gegen Auflagen verlassen – und darf in Freiheit auf einen neuen Prozess warten. Richterin Natalie Mai: "Das Gericht erwartet ausdrücklich, dass der Staat seinen Fall künftig mit Nachdruck verfolgen wird (... ) Das Gericht hofft, dass ein neuer Prozess, frei von Fehlern, allen Beteiligten und den Bürgern Oklahomas den Abschluss bringt, den sie verdienen.





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