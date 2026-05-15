Richard Glossip freigesetzt, nachdem er gegen Kaution von 500.000 US-Dollar freigelassen wurde

Der US-amerikanische Gefangene Richard Glossip ist nach einer Gerichtsentscheidung gegen eine Kaution von 500.000 US-Dollar freigelassen worden, nachdem er wegen Mordes im Bundesstaat Oklahoma zum Tode verurteilt wurde. Glossip wartet nun auf eine Gerichtsentscheidung, wann gegen ihn stattfindet.

Der wegen Mordes im US-Bundesstaat Oklahoma zum Tode verurteilte Richard Glossip ist am Donnerstag gegen eine Kaution von 500.000 US-Dollar freigelassen worden. Er wartet nun auf eine Gerichtsentscheidung, wann gegen ihn stattfindet.

Kaum ein Todesstrafenfall hat in den USA so viel Aufmerksamkeit erregt wie Glossips. Laut Todesurteil hatte Glossip 1997 seinen Arbeitskollegen in einem Hotel in Oklahoma City angestiftet. Das Verfahren sei nicht fair gewesen. Der Hauptzeuge habe mit Wissen der Staatsanwaltschaft falsch ausgesagt.

Glossip habe das Recht auf einen neuen Prozess. Der heute 63 Jahre alte Richard Glossip sagte einem örtlichen Fernsehsender, die Entlassung sei "überwältigend". Sein Anwalt Donald Knight erklärte, er sei außerordentlich dankbar für den Beschluss von Richterin in Oklahoma City, eine Kaution zu erlauben. Damit habe sie die Position der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen, dass es überzeugende Argumente für Glossips Schuld gebe. Generalstaatsanwalt Gentner Drummond kritisierte Mai. Er bereite einen neuen Prozess vor





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Richard Glossip Todesstrafe Oklahoma Oklahoma City Hauptzeuge Recht Auf Einen Neuen Prozess Kaution Entlassung Generalstaatsanwalt Rechtsauffassung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aktien New York: Gewinne dank KI-Boom - Nasdaq 100 und S&P 500 mit RekordNEW YORK (dpa-AFX) - Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich am Donnerstag dank frischer KI-Begeisterung fortgesetzt. Für Schub sorgten ein beeindruckender Quartalsbericht von

Read more »

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Gewinne dank KI-Boom – Nasdaq und S&P 500 mit RekordDie hohen Ölpreise treiben die Teuerung an und belasten die Börsen. Nach einer rasanten Rally geben auch Chipaktien am Dienstag nach.

Read more »

Dow Closes Back Above 50,000, Nasdaq, S&P 500 Reach New Record HighsWASHINGTON (dpa-AFX) - After ending the previous session modestly lower, the Dow showed a strong move back to the upside during trading on Thursday, closing above 50,000 for the first time in three

Read more »

Mick Schumacher konzentriert sich auf Runden ohne Windschatten am dritten Trainingstag zum Indy 500Mick Schumacher konzentriert sich am dritten Trainingstag zum Indy 500 auf Runden ohne Windschatten, während der Fokus auf intensive Qualifying-Vorbereitungen und die Probung von Runden in Alleinfahrt liegt.

Read more »