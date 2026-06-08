Richard Hempel: Der neue Super-Schiri der Bundesliga

Richard Hempel, ein 28-jähriger gelernter Sozialarbeiter, steigt zur neuen Saison in die 1. Liga auf und könnte ein prägendes Gesicht der Bundesliga machen.

Die Bundesliga kann sich auf einen neuen Super- Schiri freuen. Richard Hempel , ein 28-jähriger gelernter Sozialarbeiter, steigt zur neuen Saison in die 1. Liga auf. Viele Beobachter trauen ihm zu, ein prägendes Gesicht zu werden.

Die Interessengemeinschaft Schiedsrichter vergleicht ihn mit Deniz Aytekin, der Ende der Spielzeit seine Karriere beendete. Foto: picture alliance/Laci Perenyi "Es ist viel Druck abgefallen - auch bei der ganzen Familie. Weil es da oben immer spitzer wird, viele Eindrücke auf einen einprasseln", strahlt Hempel, der aus Großnaundorf (Landkreis Bautzen) stammt, im Podcast "Pressing" der "DNN".

"Das war das Geilste, was ich je erlebt habe, meine Mutter war ziemlich aufgeregt. Und wir sind als Schiris ruhig durchgekommen, waren danach kein Thema", meint der 1,99-Meter-Riese. Im Verlauf der Saison kämpfte er sich auch mit einer Muskel-Verletzung durch. Was sagt er zu Vorschusslorbeeren als neuer Aytekin?

"Das ist schon ganz schön krass. Ich finde den Vergleich tatsächlich unpassend. Deniz ist eine überragende Persönlichkeit. Ihn kopieren zu wollen, ist ohnehin falsch.

Zumal er in einem unantastbaren Bereich ist und ich einfach froh bin, dass ich bereits von ihm lernen konnte.

" Aber es gibt Parallelen, die nicht nur in der Körpergröße (Aytekin 1,97m) liegen. Hempel gilt als kommunikationsstark, überzeugt mit Gestik und Mimik. Er ist ein klarer Chef auf dem Platz, bleibt dabei authentisch. Eine natürliche Autorität zeichnet ihn aus, weshalb er auch bei Rudelbildungen, Schauspieleinlagen oder Diskussionen die Kontrolle behält.

Foto: picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS. Im Hauptberuf in der Familienhilfe in Dresden begleitet er Eltern und Kinder bei der Erziehung. Hempel: "Ich probiere, auch auf dem Feld ein offenes Ohr zu haben und eine Art zu finden, die für die Spieler cool ist. Aber manchmal lasse ich gar nicht mit mir reden, kann auch mal ausrasten und ihnen Paroli bieten.

" Dieses Durchsetzungsvermögen braucht es - sowie den Mut, zu jeder Zeit klare Entscheidungen zu treffen. So hält Hempel bereits jetzt den Blitz-Wert für den schnellsten Platzverweis im deutschen Profifußball, stellte Fürths Noah König (23) letzten September nach 27 Sekunden runter.

"Auf den Rekord bist du nicht unbedingt stolz, weil man nicht unbedingt Rote Karte geben möchte und ich ihn wegen Notbremse schnell auf die Tribüne schicken musste. Das tut mir leid, aber war so regeltechnisch korrekt", erklärt Hempel. Foto: picture alliance/Sportfoto Zink/Melanie Zink Er wuchs mit dem VAR auf, bringt das nötige Selbstbewusstsein mit, den Kölner Keller auch mal auszuhalten. Seine Arbeitsweise: "Ich will Dinge auf dem Platz lösen.

Es klingt immer so, dass der Video-Assistent über uns steht, aber im Endeffekt ist er ein Teammitglied. Also ist er uns - rechtlich gesagt - unterstellt. Und ich bin der alleinige Entscheidungsträger.

" Mit diesen Eigenschaften könnte der erste sächsische Bundesliga-Schiri seit 32 Jahren auch in Aytekins Fußstapfen passen - die Schuhgröße dürfte es möglich machen. Hempel: "Ich habe eine 51. Das ist in allen Belangen schwierig.

" Er musste sich auch schon einen Spruch anhören: "Der DFB-Regelchef Lutz Wagner hat mal nach einem Spiel bei heftigen Regenfällen zu unserem Team gesagt, dank Richard Hempel der Platz wieder gut bespielbar. Danke fürs Vertikutieren.

" Jetzt freut sich der Bundesliga-Rasen über den neuen Super-Schiri, Richard Hempel, der die Bundesliga zur neuen Saison aufstieg und viele Beobachter zu einem prägenden Gesicht der Liga machen könnte





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