Richard Scolyer, ein australischer Krebsforscher und Professor aus Sydney, starb an seinem eigenen Tumor. Er erhielt 2023 die Diagnose Glioblastom und entschied sich für einen experimentellen Behandlungsansatz auf Basis moderner Immuntherapien. Trotz der pessimistischen Prognose zeigte er großes Mut und kämpfte bis zuletzt gegen seine Krankheit.

Der Mann, der Millionen Hoffnung gab, kämpfte bis zuletzt gegen seinen eigenen Tumor. Jetzt ist der australische Krebsforscher Richard Scolyer gestorben. Der Pathologe und Professor aus Sydney erhielt 2023 die Diagnose Glioblastom : eine der aggressivsten und tödlichsten Krebsarten überhaupt.

Die Prognose war verheerend: Oft bleiben Patienten nach der Diagnose nur wenige Monate. Doch Scolyer wollte sich nicht damit abfinden. Statt ausschließlich auf die Standardtherapie zu setzen, entschied sich der Hautkrebs-Experte für einen außergewöhnlichen Schritt und machte sich selbst zum Versuchskaninchen. Gemeinsam mit seiner Kollegin Prof. Georgina Long entwickelte er einen experimentellen Behandlungsansatz auf Basis moderner Immuntherapien.

Noch vor der Operation erhielt Scolyer spezielle Medikamente. Nach der Entfernung des Tumors folgten weitere Behandlungen, darunter eine personalisierte Krebsimpfung. Sein eigener Körper wurde zum Forschungsprojekt. Der Versuch sorgte weltweit für Aufsehen.

Nicht nur wegen der wissenschaftlichen Bedeutung, sondern auch wegen des persönlichen Mutes des Forschers.war!

"Ich bin einfach nur begeistert und erfreut ... Ich könnte nicht glücklicher sein", sagte Scolyer nach der guten Nachricht zur BBC. In den folgenden Monaten dokumentierten Ärzte und Wissenschaftler den Krankheitsverlauf genau. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen inzwischen in neue Forschungsprojekte ein.

Für seine Leistungen wurde er 2024 gemeinsam mit seiner Kollegin Long als "Australier des Jahres" ausgezeichnet. Auch wenn das natürlich enttäuschend ist, bedeutet es nicht das Ende des Weges. Ich habe noch einiges vor!

" Am Sonntag starb Scolyer im Kreise seiner Familie. In der Abschiedsbotschaft an seine Landsleute heißt es: "Ihr habt mit mir gelacht, mit mir geweint und mir genau dann Mut und Unterstützung gegeben, als ich sie am meisten brauchte.

" Premierminister Anthony Albanese kündigte an, dass Richard Scolyer mit einem Staatsbegräbnis geehrt wird





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