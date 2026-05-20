Richard Vogel aims for Grand Slam in Aachen

Richard Vogel, a 29-year-old European champion, targets the Grand Slam of show jumping in Aachen, aiming to win a million euros in the featured event. He has already secured his spot by winning the Dutch Masters in March, which earns him bonus points for the Grand Slam tournament series. Vogel is confident about his chances, stating that it is definitely possible but extremely difficult to win several Majors in a row. The two-day tournament is a prelude to the upcoming World Championship, which will be held in August.

Richard Vogel wird den Grand Slam des Reitsports gewinnen (Archivbild).



\u200b\u200bDer Millionengeil der Grand Slam macht das Wunderbar. Der CHIO fällt dieses Jahr aus, aber bei der Light-Version des bedeutendsten Reitturniers der Welt sind an diesem Wochenende trotzdem alle Stars des Springsports am Start.

Allen voran Richard Vogel, der in Aachen als einziger Reiter im Großen Preis eine Million Euro gewinnen kann.



\u200b\u200b "Es ist schon ein gewisser Extra-Druck da", sagt Vogel. Denn gewinnt der 29 Jahre alte Europameister den Großen Preis von Aachen, erhält er nicht nur ein Drittel des Preisgeldes von 1,5 Millionen Euro, sondern auch einen Bonus aus der Grand-Slam-Wertung, weil er im März bereits bei den Dutch Masters in 's-Hertogenbosch triumphiert hatte.





Europameister Richard Vogel reitet um die Prämie der Millionen-Serie.



\u200b\u200b Wer zwei Turniere nacheinander gewinnt, erhält 500.000 Euro. Bei weiteren Siegen bei den Grand-Slam-Turnieren in Calgary und Genf stiege der Bonus sogar auf zwei Millionen Euro an. Mehrere Majors in Serie zu gewinnen, sei \"definitiv möglich, aber extrem schwer\", betont Vogel.

Die lukrative Serie ist ein entscheidender Grund, warum aus den Top 30 der Weltrangliste 29 in Aachen reiten. Der andere ist die Weltmeisterschaft, die im August im größten Reitstadion der Welt geritten wird. \"Das ist auch eine WM-Sichtung\", beschreibt Vogel die zusätzliche Bedeutung des Turniers, das dieses mal Tschio heißt.





Den Titel CHIO darf die Veranstaltung nicht nutzen, denn ein Concours Hippique International Officiel ist das Turnier nicht, weil es wegen der WM eine deutlich kleinere Veranstaltung ohne die Teamwettbewerbe für Nationalmannschaften gibt.



\u200b\u200b "Wir hätten uns dieses Jahr nicht so nennen dürfen", erklärte die Aachener Sportchefin Birgit Rosenberg. Jetzt heiße das Turnier so, wie es die meisten Aachener ohnehin aussprechen: Tschio.



Für die Springreiter ist das dreitägige Turnier fast ebenso attraktiv wie der CHIO.





\u200b\u200b "Das Starterfeld ist dieses Jahr ganz besonders stark", sagt Vogel. Der Europameister, der in Aachen sein Goldpferd United Touch satteln wird, weiß:



\u200b\u200b "Die Konkurrenz wird alles daran setzen, dass es für uns nicht klappt. Aber wir versuchen natürlich genau das Gegenteil.



Er wolle \"versuchen, nicht zu viel zu verkopfen\", beschreibt Vogel seine Herangehensweise.

Er denk so wenig wie möglich daran, dass er Anwärter auf den Grand Slam sei:



\u200b\u200b"Letztendlich muss ich den Tschio wie jedes andere Turnier angehen, auch wenn er besonders wichtig ist.



Er wolle sein Pferd beim Auftakt am Freitag an den \"heiligen Rasen\", wie er es nennt, gewöhnen. In diesem Jahr ist Aachen für United Touch das erste Turnier auf diesem Untergrund.

\"Deswegen bin ich zu Hause viel auf Rasen mit ihm gesprungen\", berichtet Vogel: \"Wir haben versucht, die Situation so gut wie möglich nachzustellen, damit er sich an den Rasen und die Stollen gewöhnt.



Genau hinschauen wird am Wochenende auch der Bundestrainer. Otto Becker sucht sein Quartett für die WM im August.



\u200b\u200b "Alle Kandidaten sind am Start", sagt der Coach, fast alle reiten ihre besten Pferde.

Bisher waren seine WM-Aspiranten \"auf verschiedenen Wegen bei Turnieren auf der ganzen Welt unterwegs\", erklärt Becker: \"Jetzt kommen alle zusammen.



Der Tschio sei mit Blick auf die WM so etwas wie \"die erste Qualifikationsrunde\"





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