Eine Bezirksrichterin in Washington hat der US-amerikanischen Kommunikationsbehörde FCC vorgeworfen, eine von der Trump-Regierung gesteuerte Vergeltungskampagne gegen den Sender ABC zu betreiben. Die Richterin begründete dies mit der Aussage von FCC-Chef Brendan Carr, der die Rhetorik des Präsidenten als Handlungsanweisung verstanden habe. ABC klagte gegen eine beispiellose vorgezogene Lizenzprüfung, die Carr kurz nach einer Aufforderung Trumps zur Entlassung von Moderator Jimmy Kimmel angeordnet hatte. Dies sei der erste derartige Schritt seit über 50 Jahren und diene dazu, das Netzwerk für seine Programminhalte zu bestrafen.

Die FCC scheine eine von Trump gesteuerte Vergeltungskampagne zu betreiben, erklärte Bezirksrichterin Loren Alikhan in Washington. FCC -Chef Brendan Carr, der im Januar 2025 an die Spitze der Behörde berufen wurde, habe die Rhetorik des Präsidenten als Handlungsanweisung verstanden, schrieb die Richterin in ihrer Begründung.

ABC habe ein gewichtiges Interesse daran, sein Recht auf freie Meinungsäußerung ohne Angst vor Vergeltung zu verteidigen. Weder das Präsidialamt, Carr, Disney noch ABC äußerten sich bisher zu dem Urteil. Disney und ABC hatten im August gegen die FCC geklagt, um eine beispiellose vorgezogene Überprüfung der Lizenzen zu stoppen. Die Sender argumentierten, die Trump-Regierung wolle das Netzwerk für seine Programminhalte bestrafen.

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Carr hatte die Überprüfung im April angeordnet, einen Tag nachdem Trump ABC aufgefordert hatte, den Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zu entlassen. Eine derartige vorgezogene Prüfung hatte es bei der Behörde seit mehr als 50 Jahren nicht mehr gegeben. Regulär hätte eine Verlängerung der Lizenzen erst im Oktober 2028 angestanden. Trump hat Sender wiederholt gedrängt, ihm unliebsame oder kritische Sendungen abzusetzen.