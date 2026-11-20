Experte Anett Großmann-Nörr erklärt, wie man Geschirr richtig lagert. Feuchtigkeit, Staub und hygienische Standards bestimmen die beste Einräumstrategie.

Die Art und Weise, wie Gläser und Tassen in den Küchenschrank gestellt werden, ist weit mehr als eine rein subjektive Präferenz. Laut Anett Großmann-Nörr vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft hängt die optimale Lagerungsrichtung entscheidend von zwei Faktoren ab: der Häufigkeit der Nutzung sowie dem Trockenheitsgrad des Geschirrs bei der Einräumung.

Regelmäßig genutztes Geschirr

Gläser und Tassen, die täglich oder in kurzen Abständen verwendet werden, sollten mit der Öffnung nach oben verstaut werden. Diese Position ermöglicht es, eventuell verbliebene Restfeuchtigkeit schneller und effektiver entweichen zu lassen, was die Hygiene verbessert. Für Nutzer, die unter Platzmangel in ihren Küchenschränken leiden, ist es möglich, geeignete Gefäße ineinander zu stapeln. Experten warnen jedoch davor, dass dieses Verfahren die Anfälligkeit für Gebrauchsspuren auf den Oberflächen der Geschirrteile erhöht.

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Seltene Anlässe und Staubvermeidung

Für Weingläser, Sektflöten und anderes Stielgeschirr, das ausschließlich bei besonderen Anlässen zum Einsatz kommt, gilt eine andere Strategie. Diese empfindlichen Teile sollten mit der Öffnung nach unten in den Schrank gestellt werden. Der Vorteil dieser Methode liegt in der reduzierten Exposition gegenüber Staub aus der Luft, der sich auf offenen Oberflächen absetzen würde. Der Trinkrand berührt dabei den Schrankboden, weshalb eine absolut saubere Stellfläche zwingend erforderlich ist, um Keimübertragung zu verhindern.

Vor der Nutzung reinigen

Anett Großmann-Nörr empfiehlt dringend, selten genutztes Geschirr vor der eigentlichen Verwendung zu überprüfen. In jedem Fall sollte ein trockenes und sauberes Tuch über die Oberfläche gezogen werden, um sichtbaren Schmutz zu entfernen. Falls die Gläser jedoch mit stärkeren Verschmutzungen konfrontiert sind oder deutlich sichtbar mit Staub belegt waren, ist ein erneutes Spülen mit klarem Wasser unerlässlich, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.

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Trockenheit als oberstes Gebot

Die entscheidendere Maßnahme als die reine Orientierung der Öffnung ist der trockene Zustand des Geschirrs. Es ist strikt davon abzuraten, feuchte Gläser, Tassen oder anderes Geschirr in den Schrank zu stellen. Restwasser hinterlässt oft unschöne Flecken auf den Gegenständen selbst und kann langfristig den Schrankboden beschädigen. Feuchte Teile sollten daher zunächst auf einem sauberen Tuch nachtrocknen, bevor sie verstaut werden.

Alternative Lagerungsmethoden

Als zusätzliche Schutzmaßnahme können Schrankmatten verwendet werden, um den Boden zu schonen. Diese Matten müssen jedoch regelmäßig gereinigt und in einem hygienischen Zustand gehalten werden. Unter der Matte sollte ebenfalls eine gründliche Reinigung erfolgen, um Schimmelbildung oder Schmutzansammlungen vorzubeugen. Empfindliche Stielgläser dürfen nicht wie robuste Trinkgläser ineinandergesteckt werden und sollten einzeln auf einer sauberen Fläche stehen, um Beschädigungen und Kontaminationen zu vermeiden.