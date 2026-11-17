Experten warnen vor zu großen Töpfen. Der Durchmesser sollte nur 2 bis 5 cm steigen. Zu viel Erde führt zu Staunässe und Wurzelfäule bei Zimmerpflanzen.

Die gängige Praxis, Zimmerpflanzen bei Bedarf sofort in deutlich größere Gefäße zu setzen, ist weit verbreitet, aber fachlich falsch. Beate Kollatz vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden-Pillnitz warnt davor, dass mehr Platz nicht automatisch zu besserem Wachstum führt. Stattdessen kann diese Angewohnheit den Pflanzen ernsthaften Schaden zufügen und ihre Gesundheit gefährden.

Die Gefahr zu großer Töpfe

Entscheidend für das Wohlbefinden der Pflanze ist nicht die absolute Größe des Topfes, sondern die Feuchtigkeitsmenge des Substrats. Ein großes Gefäß nimmt viel Erde auf, die zudem erhebliche Mengen an Wasser speichern kann. Kleine Pflanzen verbrauchen von dieser großen Erdmenge jedoch oft nur sehr wenig.

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Wer weiterhin regelmäßig gießt, ohne die Wassermenge anzupassen, führt dazu, dass das Substrat lange nass bleibt. Den Pflanzenwurzeln fehlt dann der notwendige Sauerstoff, was die Gefahr von Wurzelfäule massiv erhöht. Dieser Prozess ist eine der häufigsten Ursachen für das plötzliche Absterben von sonst gesund wirkenden Zimmerpflanzen.

Aber auch das Gegenteil der üblichen Praxis birgt Risiken. Wer einen sehr großen Topf nur sparsam mit Wasser versorgt, kann es schaffen, dass das Gießwasser nicht in der Lage ist, alle Wurzelbereiche zu erreichen. Die Pflanze steht dann trotz der großen Erdmenge im Inneren des Gefäßes faktisch auf dem Trockenen und vertrocknet.

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Faustregel für den Durchmesser

Fachleute empfehlen beim Umtopfen einen neuen Topf, der zwei bis fünf Zentimeter mehr Durchmesser als das alte Gefäß aufweist. Wurde die Pflanze bereits regelmäßig umgetopft und ist noch viel Erde zwischen den Wurzeln vorhanden, reichen meist etwa zwei Zentimeter aus. Das minimiert das Risiko von Staunässe effektiv.

Befindet sich kaum noch Erde zwischen den Wurzeln und ist der alte Ballen fast vollständig von Wurzeln durchzogen, dürfen es auch fünf Zentimeter mehr sein. Dabei kann schon ein kleiner Unterschied große Folgen haben, wie Beate Kollatz erklärt. Wer von einem sechs-Zentimeter-Topf in einen Acht-Zentimeter-Topf umtopft, verdoppelt sich fast das Topfvolumen.

Diese exponentielle Zunahme des Erdvolumens ist für viele Pflanzenarten nicht verdaubar. Sie können die zusätzliche Erde und das damit verbundene Wasserangebot nicht in gleichem Maße aufnehmen und verarbeiten. Daher ist Zurückhaltung bei der Topfauswahl geboten, um Überfeuchtung zu vermeiden.

Artspezifische Anforderungen

Wie viel Platz eine Pflanze benötigt, hängt stark von ihrer spezifischen Art ab. Kakteen oder Amaryllis kommen oft mit kleineren Töpfen aus, da sie Wasser eher sparsam nutzen. Wasserliebende Pflanzen wie Hortensien benötigen dagegen mehr Erde, da sie als Wasserspeicher fungieren und constant Feuchtigkeit bevorzugen.

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Auch kräftig wurzelnde Arten wie Monstera oder Philodendron brauchen mehr Raum, um sich ausreichend auszubreiten. Hier ist die Balance zwischen Wurzelspace und Substratfeuchte besonders wichtig. Ein falsches Maß führt schnell zu den oben genannten Problemen mit Sauerstoffmangel oder Austrocknung.

Merkmale und nächster Schritt

Ob ein Topf zu klein geworden ist, lässt sich meist gut erkennen. Wachsen Wurzeln bereits aus dem Abflussloch heraus, ist der Ballen fast nur noch aus Wurzeln zusammengesetzt. Wächst die Pflanze in dieser Phase kaum noch weiter, wird es Zeit für einen größeren Topf, da der alte zu wenig Erde, Wasser und Nährstoffe zur Verfügung stellt.

Wichtig bleibt bei allen Pflanzen ein Abflussloch im Topfboden. Nur so kann überschüssiges Wasser ablaufen und die Erde zwischen zwei Gießrunden ausreichend abtrocknen. Dieser mechanische Ablauf ist entscheidend, um die notwendige Belüftung der Wurzeln zu gewährleisten und Fäulnisprozessen vorzubeugen.