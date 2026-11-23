Ein Leitfaden zur optimalen Aufbewahrung von Zimtsternen, Ausstechplätzchen und Lebkuchen, der Tipps zu Abkühlung, Behälterauswahl und Lagerort gibt, um Geschmack und Konsistenz zu erhalten.

, Zimtsterne, Ausstechplätzchen und Lebkuchen werden häufig in größeren Mengen gebacken, schließlich sollen die süßen Klassiker nicht nur direkt aus dem Ofen schmecken, sondern auch an den Feiertagen noch auf dem Plätzchenteller liegen.

Damit das Gebäck nicht vorzeitig weich, trocken oder gar ungenießbar wird, kommt es allerdings auf die richtige Lagerung an. Dabei spielt auch die jeweilige Sorte eine Rolle. So verlockend es sein mag, die frisch gebackenen Kekse möglichst schnell in einer Dose zu verstauen: Damit sollte man warten, bis sie vollständig abgekühlt sind. Werden noch warmeluftdicht verpackt, kann sich Kondenswasser bilden.

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Die zusätzliche Feuchtigkeit lässt das Gebäck weich werden und kann im ungünstigen Fall Schimmelbildung begünstigen. Am besten lässt man die Kekse auf einem Kuchengitter auskühlen. Auch Glasuren und Schokoladenüberzüge müssen vollständig getrocknet beziehungsweise fest geworden sein, bevor die Plätzchen gestapelt werden.sind gut schließende Blechdosen eine gute Wahl. Sie schützen das Gebäck vor Licht, Feuchtigkeit und fremden Gerüchen.

Auch Glasbehälter mit dicht schließendem Deckel eignen sich. Wichtig ist, dass die Aufbewahrungsgefäße sauber und trocken sind. Der richtige Lagerort ist ebenfalls entscheidend: Plätzchen mögen es kühl, trocken und dunkel. Ein Vorratsschrank oder eine Speisekammer ist deshalb meist besser geeignet als ein Platz neben der Heizung oder auf der sonnigen Fensterbank.

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Der Kühlschrank ist für klassisches trockenes Weihnachtsgebäck in der Regel nicht notwendig. Bei empfindlichen Füllungen aus Sahne oder anderen leicht verderblichen Zutaten gelten allerdings andere Regeln: Solche Kekse müssen gekühlt und zeitnah verzehrt werden.und andere weiche Gebäcke geben Feuchtigkeit ab, die knusprige Kekse weich werden lassen kann. Umgekehrt können trockene Sorten weichere Plätzchen austrocknen. Stark gewürzte Sorten wie Anisgebäck können außerdem ihr Aroma auf andere Kekse übertragen.

Jeden Freitag wirft unser Glam-WG-Team einen ganz persönlichen Blick auf die Woche mit den Stars - lesen Sie diese Storys exklusiv nur per Mail! Und gewinnen Sie als neue Abonnentin vielleicht ein Ticket für unseren ausverkauften Style Day im Dezember. Nicht jedes Weihnachtsgebäck benötigt dieselben Lagerbedingungen. Trockene Mürbeteigplätzchen wie Vanillekipferl, Butterplätzchen oder Spritzgebäck bleiben in einer gut verschlossenen Dose besonders lange knusprig.

Lebkuchen, Honigkuchen und andere weichereEin bekannter Haushaltstrick ist ein Stück Apfel in der Keksdose. Es gibt Feuchtigkeit ab und kann dadurch trockene Lebkuchen oder Makronen wieder etwas weicher machen.

Allerdings sollte man den Apfelschnitz regelmäßig kontrollieren und spätestens nach zwei bis drei Tagen austauschen. Andernfalls kann er schimmeln und das gesamte Gebäck beeinträchtigen. Auch hier gilt: Die unterschiedlichen Sorten besser getrennt aufbewahren. Eine pauschale Haltbarkeit für alle Sorten gibt es nicht.

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Sie hängt unter anderem von den Zutaten, dem Feuchtigkeitsgehalt und der Lagerung ab. Trockene Mürbeteigplätzchen halten sich bei richtiger Aufbewahrung häufig etwa drei bis vier Wochen. Lebkuchen und Honiggebäck können je nach Rezept auch länger frisch bleiben. Empfindlicher sind Makronen und Plätzchen mit Füllungen.

Gebäck mit frischen Cremefüllungen sollte dagegen nicht über längere Zeit gelagert werden. Wer besonders früh mit der Weihnachtsbäckerei beginnt, kann viele Sorten auch einfrieren. Dafür sollten die Plätzchen vollständig ausgekühlt und möglichst luftdicht verpackt sein. Nach dem Auftauen bei Zimmertemperatur schmecken sie häufig wieder wie frisch gebacken.

Nicht jede Sorte eignet sich allerdings gleichermaßen dafür: Empfindliche Glasuren und Schokoladenüberzüge können durch das Einfrieren optisch leiden.