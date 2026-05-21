Richtiges Verhalten nach dem Tod im Pflegeheim: Rechte und Pflichten

Dieser Artikel informiert über die Rechte und Pflichten von Angehörigen nach dem Tod eines Bewohners im Pflegeheim. Es werden die Auswirkungen des Todes auf den Pflegeheimvertrag und die Behandlung des Nachlasses erläutert.

Wenn ein Angehöriger im Pflegeheim stirbt, bleibt für die Familie kaum Zeit zum Durchatmen. Neben Trauer und Beerdigung geht es plötzlich um Verträge, Rechnungen, persönliche Sachen und die Frage: Muss das Zimmer sofort leer sein?

Lesen Sie hier, was nach dem Tod mit dem Pflegeheimvertrag passiert und welche Rechte Angehörige haben. Mit dem Tod des Bewohners endet das Vertragsverhältnis, wie im Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) geregelt. Eine Kündigung durch Angehörige ist dafür nicht nötig. Wichtig ist aber: Regelungen im Vertrag zur Behandlung des Nachlasses bleiben wirksam.

Dazu gehört etwa, wie mit persönlichen Gegenständen im Zimmer oder mit Sachen in Verwahrung des Heims umzugehen ist. Die Einrichtung in der Regel weiß sofort Bescheid und kümmert sich um die ersten Abläufe. Stirbt der Bewohner im Krankenhaus oder während eines Aufenthalts außerhalb des Heims, sollten Angehörige, Betreuer oder Bevollmächtigte die Einrichtung schnell informieren. Sinnvoll ist: Todesdatum mitteilen, Ansprechpartner nennen, Räumung des Zimmers besprechen und klären, wer persönliche Dinge abholt.

Im Vertrag kann vereinbart sein, dass der Wohnraum noch kurze Zeit weiterbezahlt werden muss, damit Angehörige das Zimmer räumen können. Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz erlaubt eine solche Fortgeltung für die Überlassung des Wohnraums höchstens für zwei Wochen nach dem Sterbetag. Wurde das Heimentgelt für den ganzen Monat im Voraus gezahlt, sollten Erben oder Bevollmächtigte eine Schlussabrechnung verlangen. Beträge für die Zeit nach Vertragsende können zu erstatten sein.

Besonders genau prüfen sollten Angehörige: Pflegekosten, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten, Zusatzleistungen und bereits gezahlte Vorauszahlungen. Die Räumungsfrist steht meistens im Heimvertrag. Angehörige sollten deshalb sofort in den Vertrag schauen oder sich vom Heim schriftlich sagen lassen, bis wann das Zimmer geräumt werden soll. Achtung: Wird das Zimmer nicht rechtzeitig geräumt, können zusätzliche Kosten entstehen.

Fast alles, was dem Verstorbenen gehört, gehört zum Nachlass. Zuständig sind grundsätzlich die Erben. Das Heim darf persönliche Gegenstände nicht einfach behalten. Im Heimvertrag können aber Regeln stehen, wie Sachen aufbewahrt, herausgegeben oder nach Ablauf einer Frist eingelagert werden.

Hat der Bewohner eine Kaution oder Sicherheitsleistung gezahlt, muss das Heim nach Vertragsende abrechnen. Offene Forderungen können verrechnet werden. Bleibt danach ein Guthaben, gehört es zum Nachlass und muss an die Erben ausgezahlt werden





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