'Rick and Morty': Neue Staffel übertrifft alle Erwartungen

Die beliebte Sci-Fi-Serie 'Rick and Morty' ist mit ihrer neunten Staffel zurück und begeistert Fans und Kritiker gleichermaßen. Die neue Staffel startet mit einem hervorragenden Score auf Rotten Tomatoes und hat sich direkt auf dem zweiten Platz in den Streaming-Charts von HBO Max positioniert. Die internationale Presse prophezeit ein Highlight nach dem anderen und lobt die erstklassige Animation, die liebevoll gezeichneten Hauptfiguren und den bissigen Humor der Serie.

Die Kult- Sci-Fi-Serie 'Rick and Morty' hat ihre neunte Staffel gestartet und begeistert Fans und Kritiker gleichermaßen. Seit 13 Jahren ist die Serie ein Erfolg und gehört derzeit zu den beliebtesten Shows auf HBO Max.

Die neue Staffel startet mit einem Score von 8,9 von 10 möglichen Sternen auf Rotten Tomatoes und hat sich direkt nach Veröffentlichung auf dem zweiten Platz in den Streaming-Charts von HBO Max positioniert. Die internationale Presse ist begeistert und prophezeit ein Highlight nach dem anderen. Die 9. Staffel besteht aus 10 Folgen und wird wöchentlich veröffentlicht.

Fans können sich auf erstklassige Animation, liebevoll gezeichnete Hauptfiguren, bissigen Humor und unglaubliche Eskapaden freuen





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