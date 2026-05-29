Rick Elzinga verlässt Beta-Werksteam und wechselt zu Van Venrooy KTM

Rick Elzinga verlässt das Beta-Werksteam und wird beim Deutschland-Grand-Prix für das Team Van Venrooy KTM starten. Elzingas Engagement im Beta-Werksteam wurde einvernehmlich beendet.

Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge.

An diesen Anblick muss man sich erst einmal gewöhnen: Der Niederländer mit der Startnummer 4, Rick Elzinga, verlässt das Beta-Werksteam und wird schon beim Deutschland-Grand-Prix im Talkessel für das Team Van Venrooy KTM starten. Elzingas Engagement im Beta-Werksteam, das Anfang dieser Saison begann, wurde mit sofortiger Wirkung einvernehmlich beendet. Beide Seiten bedankten sich für die gemeinsame Arbeit. Die Entscheidung wurde in gegenseitigem Respekt getroffen, mit dem Ziel, jedem Beteiligten den bestmöglichen Weg für die Zukunft zu ermöglichen.

Ich möchte Betamotor, Lapo Bianchi und dem gesamten MRT-Racing-Team aufrichtig für die Chance danken, die sie mir gegeben haben, erklärte Elzinga in seinem Statement. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Auch wenn die Ergebnisse nicht unseren Erwartungen entsprachen, gehe ich ohne Groll und mit großem Respekt für alle Beteiligten. Auf der KTM fühle ich mich besser, erklärte Elzinga weiter.

Sie passt besser zu mir und ich fühle mich mit dem Motorrad als Einheit verbunden. Elzinga ist allerdings auch als Fahrer bekannt, der stets Gründe parat hat, wenn es bei ihm gerade nicht so gut läuft. Ob dieser aktuelle Wechsel nun seine Karriere wirklich anschiebt, wird sich zeigen. Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung.

Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans





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