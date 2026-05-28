'Rick & Morty': Staffel 10 wird mit Rückkehr eines bekannten Autors produziert

Während die aktuelle Staffel von 'Rick & Morty' noch läuft, hat der Sender Adult Swim bereits eine 10. Staffel in Auftrag gegeben. Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück: Ryan Ridley, der bereits an den ersten drei Staffeln mitgewirkt hat, wird wieder an der Serie schreiben. Der Starttermin für die 10. Staffel steht noch nicht fest, aber es ist anzunehmen, dass sie in den USA wieder zuerst auf Adult Swim laufen wird. In Deutschland wird die Serie wie gewohnt über den Streamingdienst verfügbar sein. Fans hoffen, dass Ridley die Serie zurück zu ihren Wurzeln und der kreative Hochphase der frühen Staffeln führen wird.

Während die aktuelle 9. Staffel von ' Rick & Morty ' noch läuft, hat der Sender Adult Swim bereits eine 10. Staffel in Auftrag gegeben. Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück: Ryan Ridley , der bereits an den ersten drei Staffeln mitgewirkt hat, wird wieder an der Serie schreiben.

Der Starttermin für die 10. Staffel steht noch nicht fest, aber es ist anzunehmen, dass sie in den USA wieder zuerst auf Adult Swim laufen wird. In Deutschland wird die Serie wie gewohnt über den Streamingdienst verfügbar sein. Fans hoffen, dass Ridley die Serie zurück zu ihren Wurzeln und der kreative Hochphase der frühen Staffeln führen wird





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