Rick & Morty: Tenze Staffel und Rückkehr bekanntester Autors

Die erfolgreichste Adult-Animation Rick & Morty wird eine zehnte Staffel erhalten und ein bekanntester Autor kehrt zurück. Der Autor Ridley, der bereits an mehreren Episoden der Staffeln 1 bis 3 mitgearbeitet hat und an einigen der beliebtesten Storylines beteiligt war, kehrt zurück. Für die neue Staffel gibt es aktuell noch keinen offiziellen Starttermin.

Während Staffel 9 aktuell noch läuft, steht bereits fest: Rick & Morty bekommt eine zehnte Staffel – inklusive Rückkehr eines bekannten Autors. Der preisgekrönte Animation s-Hit gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Adult - Animation en weltweit.

Auch nach dem Sprecherwechsel bleibt die Serie ein riesiger Erfolg und wurde schon vor längerer Zeit um zahlreiche weitere Staffeln verlängert. Der Autor Ridley, der bereits an mehreren Episoden der Staffeln 1 bis 3 mitgearbeitet hat und an einigen der beliebtesten Storylines beteiligt war, kehrt zurück. Für Rick & Morty Staffel 10 gibt es aktuell noch keinen offiziellen Starttermin.

Da Staffel 9 erst seit dem derzeit als wahrscheinlich angesehenen Start im August 2022 ausgestrahlt wird, ist es möglich, dass die neue Staffel erneut zuerst beim Sender Adult Swim anläuft. Die Folgen werden voraussichtlich wieder zuerst gezeigt. Bereits Staffel 9 erscheint hierzulande im wöchentlichen Rhythmus über den Streamingdienst. Möglich wäre daher erneut ein nahezu zeitgleicher Deutschland-Start kurz nach der US-Premiere.

Inhaltlich dürfte die Serie ihrem bekannten Mix aus verrückten Multiversums-Abenteuern, schwarzem Humor und emotionalen Familienkonflikten treu bleiben. Gerade durch die Rückkehr von Ryan Ridley hoffen viele Fans aber auf eine stärkere Verbindung zu den frühen Staffeln, die bis heute als kreative Hochphase der Serie gelten





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