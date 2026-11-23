Ricky Schroder, einst Weltstar als Cedric in Der kleine Lord, lebt heute konservativ auf seiner Ranch. Seine kontroversen Äußerungen und politische Unterstützung polarisieren zunehmend.

Ricky Schroder war gerade einmal neun Jahre alt, als er im Jahr 1980 als Cedric Errol in dem Filmklassiker "Der kleine Lord" weltberühmt wurde. Für viele Menschen in Deutschland gehört dieser Weihnachtsfilm bis heute fest zu den traditionellen Feiertagen, ähnlich wie Plätzchen oder Geschenke. Sein schauspielerisches Debüt hatte er jedoch bereits ein Jahr zuvor in "Der Champ", wofür er den Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller erhielt. Heute steht der ehemalige Kinderstar nicht mehr für seine charmanten Rollen, sondern vor allem für seine öffentlichen Provokationen und kontroversen politischen Positionen in der Kritik.

Karriere und Rückzug aus der Schauspielerei

Nach seinen großen Erfolgen als Kinderstar blieb Schroder der Schauspielerei treu und baute seine Karriere in den 1980er Jahren weiter aus. Er übernahm die Hauptrolle in der populären Sitcom "Silver Spoons" und spielte später größere Rollen in erfolgreichen Serien wie "NYPD Blue" und "24". Allerdings ist er seit dem Jahr 2016 nicht mehr als Schauspieler aktiv und hat sich von der Filmindustrie verabschiedet. Derzeit lebt er überwiegend auf seiner Ranch im US-Bundesstaat Colorado und führt ein Leben weit ab von den roten Teppichen Hollywoods.

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Kontroverse politische Positionen und Waffenlobby

In den vergangenen Jahren machte sich der Ex-Star vor allem durch stark konservative Äußerungen bemerkbar, die regelmäßig auf massive Kritik stießen. Er gilt als überzeugter Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und vertritt öffentlich rechte politische Ansichten. Seit Jahrzehnten ist Ricky Schroder zudem Mitglied der National Rifle Association, einer Organisation, die aufgrund ihres großen politischen Einflusses und ihres Widerstands gegen strengere Waffengesetze weltweit umstritten ist. Schroder setzt sich selbst intensiv für das Recht auf privaten Waffenbesitz ein.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte im Jahr 2020 seine aktive Unterstützung von Kyle Rittenhouse. Dieser hatte bei einem Black-Lives-Matter-Protest in Kenosha zwei Menschen erschossen und einen weiteren verletzt. Ricky Schroder steuerte in diesem Fall eine enorme Summe von 150.000 US-Dollar zur Kaution bei, womit er das Verfahren finanziell ermöglichte. Kyle Rittenhouse wurde später wegen Selbstverteidigung freigesprochen, was Schroders Engagement weiter polarisierte.

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Gesellschaftliche Debatten und Impfskepsis

Neben seiner Waffenbegeisterung trat Ricky Schroder auch während der Corona-Pandemie öffentlich als Impfgegner auf. Er protestierte gegen geltende Maskenregeln und verglich diese Maßnahmen in dramatischen Ausdrücken mit dem Nationalsozialismus. Dabei sorgte er für massive Schlagzeilen, nachdem er einen Mitarbeiter der Warenhauskette Costco wegen der damals vorgeschriebenen Maskenpflicht konfrontierte und diese Auseinandersetzung filmte. Dieses Video wurde viral und unterstrich seine aggressive Haltung gegenüber Gesundheitsmaßnahmen.

Bis heute verbreitet der Schauspieler über soziale Medien regelmäßig ultrareligiöse und rechtspopulistische Botschaften sowie Verschwörungstheorien. Im Jahr 2023 postete er ein provokantes Bild von Jesus Christus mit erhobenem Mittelfinger, um sich gegen einen Gedenktag für Opfer von Transfeindlichkeit auszusprechen. 2025 behauptete er gegenüber der "Zeit", er sei als Kind Teil eines geheimen Regierungsprogramms gewesen, was weitere Spekulationen über seinen Geisteszustand anregte.

Kritik nach Tod von Dolly Parton

Im Jahr 2026 sorgte Ricky Schroder nach dem Tod der Musiklegende Dolly Parton erneut für heftige öffentliche Kontroverse. In einem Nachruf-Posting auf Instagram prangerte er nicht nur ihre Unterstützung für trans Menschen an, sondern kritisierte auch ihre Haltung zu Covid-Impfungen. Für diese Aussagen bekam er aus allen Richtungen deutlichen Gegenwind. Vom gefeierten Kinderstar zum politisch polarisierenden Ex-Schauspieler steht das heutige öffentliche Auftreten von Ricky Schroder in keinem erkennbaren Kontrast zu seiner berühmten Rolle als Cedric in "Der kleine Lord".