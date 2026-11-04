Rico Preißinger bleibt Preußen Münster trotz Ausfallserie treu

Rico Preißinger verteidigt seine Zukunft bei Preußen Münster. Der defensive Mittelfeldspieler erklärt, warum er an Chefcoach Thomas Wörle glaubt und die Konkurrenzsituation im Kader akzeptiert.

Rico Preißinger erlebt eine turbulente Phase in der aktuellen Drittliga-Saison. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler mit einem Marktwert von 400.000 Euro startete stark, verzeichnete jedoch in den letzten fünf Spielen nur vier Einsätze ohne Spielzeit im Kader. Nach zwei Anfangseinsätzen über volle 90 Minuten in Wiesbaden und gegen Ingolstadt sowie dem Kapitänssieg gegen Stuttgart II, pendelt seine Rolle nun von der Startaufstellung zur Bank.

Preißinger akzeptiert Chefcoach-Entscheidung offen

Rico Preißinger hat die taktische Entscheidung seines Chefcoaches Thomas Wörle öffentlich angenommen. Der Routinier, der über 95 Zweitliga- und 171 Drittliga-Partien verfügt, betont, dass er weiterhin volle Power im Training gebe, um sich für die Rückkehr in die Elf zu empfehlen. Er lehnt es ab, sich von der Situation unterkriegen zu lassen und vertraut darauf, dass seine Chance in der noch langen Saison definitiv kommen wird.

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Harter Konkurrenzkampf im defensiven Mittelfeld

Der Kern des Problems liegt in der tiefen Personalie bei Preußen Münster. Rico Preißinger bestätigt, dass im Mittelfeld ein extremer Konkurrenzkampf herrscht. Für seine spezifische Position als defensiver Sechser stehen dem Trainerstab mehrere Alternativen zur Verfügung. Der Kapitän und Mitglied im Mannschaftsrat stellt das Team-Erfolgsglück über die eigene Spielpraxis, da jeder Beitrag zählt, ob auf dem Rasen oder auf der Bank.

Positive Mentalität trotz drohender Abstiegszone

Trotz der sportlichen Talfahrt und fünf kassierten Niederlagen bleibt Rico Preißinger optimistisch. Er sieht die Probleme nicht als existenziell an, da das Team nach dem großen Umbruch im Sommer noch Stabilisierungsphase durchläuft. Abgesehen vom klaren 1:4 bei Viktoria Köln habe man in keinem Spiel hoffnungslos dagestanden. Gegen Essen, Saarbrücken oder in Großaspach wurden bereits starke Halbzahlen gezeigt. Die fehlende Konstanz ist der Punkt, an dem täglich gearbeitet wird.

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Vertragstreue bis 2028 trotz Vertragsdiskussion

Die Bindung an Preußen Münster bleibt unerschüttert. Nach anfänglicher Abneigung gegen eine Verlängerung unterzeichnete Rico Preißinger im Urlaub den neuen Vertrag bis 2028. Er bewertet diesen Schritt als absolut richtig, da der Verein in Münster mitten in der Entwicklung stehe. Dies sei am Stadion-Umbau deutlich zu erkennen. Zusammen mit seiner Freundin Maren fühlt er sich in der Stadt sehr wohl und kann Berufliches von Privatleben strikt trennen, was ihm hilft, keine Probleme ins Bett zu nehmen.

Ausblick auf das Heimspiel gegen MSV Duisburg

Die direkte Aufmerksamkeit gilt nun dem kommenden Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenzweiten MSV Duisburg. Ein weiterer Verlust droht den Sturz in die Abstiegszone, doch Preißinger lehnt Katastrophenstimmung ab. Mit der Rückkehr langzeitverletzter Spieler und vorhandener Qualität im Kader glaubt er an die Wende. Für den 94. Pflichtspiele-Abenteurer steht fest, dass nichts so stark und selbstbewusst macht wie Siege, weshalb er sich auf das spannende Spiel freut, unabhängig von seiner persönlichen Einsatzplanung.