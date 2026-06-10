Rico Preißinger kehrt zurück zu Fortuna Düsseldorf

Rico Preißinger, der kampfstarke defensive Mittelfeldspieler, hat seinen Rücktritt aus Münster widerrufen und bei Fortuna Düsseldorf unterschrieben. Er ist sehr froh über die Entscheidung und sieht Münster weiterhin als wichtig. Er will in der neuen Saison die "100" voll machen und mit seiner Mannschaft Preußen in die Zukunft führen.

Unmittelbar nach dem traurigen Zweitliga-Abstieg hatte Rico Preißinger seinen Abschied aus Münster verkündet, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Der kampfstarke, defensive Mittelfeldspieler wollte eine Luftveränderung, lehnte deshalb das neue Vertragsangebot des Vereins ab.

Eine Entscheidung, die er jetzt widerrufen hat. Am Dienstag hat der gebürtige Münchberger bei den "Adlerträgern" ein Arbeitspapier über zwei weitere Jahre unterschrieben. Und ist sehr froh darüber. In BILD erklärt er, wie es zu dieser Kehrtwende gekommen ist.

Preißinger gesteht: "Dass wir als Mannschaft in der vergangenen Saison unser sportliches Ziel nicht erreichen konnten, hat mir extrem weh getan und mich sehr belastet. Ich hatte danach einfach das Gefühl, mich umorientieren zu müssen.

" Genau das teilte der ehrgeizige Profi auch so Sport-Geschäftsführer Ole Kittner und Sportdirektor Jan Uphues in einer ersten Welle der Enttäuschung mit, ehe er sich in die Sommerpause verabschiedete. Ab mit Lebensgefährtin Maren in den Erholungsurlaub nach Spanien. Sonne auf der Haut, Füße ins Meer halten und die Seele baumeln lassen. Preißinger zu BILD: "Dort ist dann aber relativ schnell die Erkenntnis gereift, dass mir Münster doch noch viel zu viel bedeutet, um das Kapitel so zu beenden.

Die Lust auf Preußen war letztlich weitaus größer als der Frust!

" Will in der neuen Saison die "100" voll machen. Bislang hat Rico Preißinger exakt 83 Pflichtspiele für seine "Schwarz-Weiß-Grünen" bestritten. Obwohl es zwar auch einige andere Anfragen gab, will er mit seinen Schwarz-Weiß-Grünen nun den Neustart wagen. Gerade auch die Wertschätzung der Fans und des gesamten Umfelds ist für ihn dabei eine ganz besondere Motivation.

"Ich fühle mich hier rundum wohl und will unbedingt dazu beitragen, dass Preußen in absehbarer Zeit wieder zu alter Stärke zurückfindet. " Gleichzeitig weiß er natürlich, wie herausfordernd diese 3. Liga sein wird. Doch der "Sechser" hat auch Neu-Coach Thomas Wörle im persönlichen Gespräch bereits versprochen: "Ich werde weiter alles für diesen Club geben.

" So wie in der verkorksten Vorsaison, wo Preißinger stets das Herz auf dem Platz gelassen und bis zum bitteren Ende Vollgas gegeben hat. An ihm und seiner Einstellung lag's jedenfalls nicht, dass die Preußen in der Rückserie einen derart dramatischen Absturz hinlegten. Im Gegenteil. Gerade in dieser Phase hätte die Truppe von Ex-Trainer Alexander Ende durch Alois Schwartz ersetzt werden, mehr Typen wie Preißinger benötigt...

Endstation Rico Preißinger! In dieser Testspiel-Szene wird Havelses Nassim Boujellab vom Preußen-Abräumer gestoppt. Sportdirektor Uphues voll des Lobes: "Rico ist ein echter Kulturträger in unserer Mannschaft. Er steht für bedingungslosen Einsatz und Teamgeist, die für unseren Verein und unsere Truppe von großer Bedeutung sind.

Nach der Saison hat er diesen Abstand gebraucht, um seine Zukunft in Ruhe zu bewerten. Wir sind aber immer im Kontakt geblieben und freuen uns, dass er an Bord bleibt. Mit seinen fußballerischen Qualitäten, seiner Erfahrung und seinem Charakter wird er unsere Mannschaft bereichern und für die kommenden Aufgaben stabilisieren.

" Und wer weiß, vielleicht gelingt dem Mann mit der Trikotnummer 21 irgendwann sogar sein erstes Preußen-Tor. Denn darauf wartet er noch immer..





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