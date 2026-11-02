Rico Schmitt: FSV Zwickau entbindet Trainer nach 0:3 beim BFC Preussen

Der FSV Zwickau hat Trainer Rico Schmitt mit sofortiger Wirkung freigestellt. Nach dem 0:3 beim BFC Preussen verabschiedet sich Schmitt per Instagram.

Der FSV Zwickau hat sich von Trainer Rico Schmitt getrennt. Der Verein entband den Coach am Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben, nachdem das Team beim BFC Preussen mit 0:3 verloren hatte. Schmitt verabschiedete sich anschließend auf Instagram von seinem bisherigen Klub.

Rico Schmitt blickt dankbar auf seine Zeit zurück

Trotz der Trennung blickt Schmitt in seinem Statement mit Stolz und Dankbarkeit auf seine Zeit beim Verein zurück. Er betont, seine Aufgabe mit voller Leidenschaft, Überzeugung und ganzem Herzen ausgeübt zu haben.

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Gemeinsam habe man intensive Momente erlebt, Herausforderungen angenommen, Siege gefeiert und Rückschläge verarbeitet. Im Fußball gehörten Entscheidungen und Veränderungen dazu, schreibt der Trainer. Was bleibe, seien die Erfahrungen, die Begegnungen und die Leidenschaft für den Sport.

Besonders bedankt sich Schmitt bei den Anhängern des Vereins für deren Unterstützung. Zum Abschluss bleibt er seinem bekannten Motto treu und wünscht dem FSV sowie allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg.

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Gründe für die Freistellung beim FSV Zwickau

Der FSV hatte Schmitt am Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Vorausgegangen war die 0:3-Niederlage beim BFC Preussen, die in einer Reihe jüngster Pleiten stand.

Nach Angaben des Vereins war die Entscheidung ausdrücklich keine Reaktion allein auf die jüngsten Niederlagen. Die Verantwortlichen verwiesen vielmehr auf eine länger anhaltende negative sportliche Entwicklung.

Als Kriterien nannte der Klub zunehmende Leistungsschwankungen, ausbleibende Ergebnisse und Verschlechterungen in relevanten Statistiken. Auch die Art und Weise der Niederlagen spielte demnach eine Rolle. Trainerwechsel in laufenden Saisons sind im Profifußball ein verbreitetes Mittel, um auf sportliche Krisen zu reagieren.

Erwartungen des Vereins an die Mannschaft

Der Verein betonte, dass Schmitt keineswegs allein die Verantwortung für die aktuelle sportliche Situation trage. Mit der Beurlaubung sei deshalb auch eine klare Erwartungshaltung an die Mannschaft verbunden.

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Sportdirektor Robin Lenk erklärte, jeder einzelne Spieler stehe nun noch stärker in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Die eigenen Leistungen sollten kritisch hinterfragt werden, um gemeinsam den sportlichen Turnaround zu schaffen.

Ob und wann ein Nachfolger für Schmitt verpflichtet wird, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Fest steht, dass der FSV Zwickau den Blick nun auf die kommenden Aufgaben richtet.