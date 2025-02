Ridley Scott dreht mit Jacob Elordi den Apokalypse-Thriller „The Dog Stars“

Ridley Scott plant seine nächste Verfilmung. Es handelt sich um den postapokalyptischen Pandemie-Thriller „The Dog Stars“, dessen Roman in der deutschen Übersetzung den sperrigen Titel „Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte“ trägt. Jacob Elordi übernimmt die Hauptrolle.

Das Drehbuch stammt von dem bereits bekannten Drehbuchautor, der für „The Revenant – Der Rückkehrer“ und den Blockbuster „Twisters“ verantwortlich war. Zudem ist er Schöpfer der Netflix-Hit-Serie „American Primeval“, die Anfang 2025 Premiere feierte.Ursprünglich sollte Paul Mescal die Hauptrolle übernehmen, doch sein voller Terminkalender machte dies unmöglich – möglicherweise ein Resultat des starken Karriere-Schubs, den Scott ihm mit „Gladiator 2“ verpasst hat. Stattdessen wird der „Euphoria“- und „Saltburn“-Star Jacob Elordi dem Cast von Ridley Scotts „The Dog Stars“ beizutreten. Eine solche Formulierung bedeutet in der Regel, dass nur noch an Details gefeilt wird – und dann wird es zu gleich zwei Reunions kommen: Ridley Scott hat bereits im Jahr 2007 mit Brolin an „American Gangster“ zusammengearbeitet und 2012 mit Pearce „Prometheus – Dunkle Zeichen“ gedreht.Die Geschichte spielt in einer Welt, in der ein verheerender Virus fast die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Hig (Elordi), ein Pilot, lebt gemeinsam mit seinem treuen Hund Jasper auf einem verlassenen Flugplatz in Colorado. Um zu überleben, muss er sich mit dem eigenwilligen Revolverhelden Bangley (Brolin) zusammentun, während sie sich gegen umherziehende Plünderer verteidigen. Täglich startet Hig mit seiner in die Jahre gekommenen Maschine zu Erkundungsflügen, immer auf der Suche nach Nahrung, Vorräten – und vor allem der Hoffnung, dass es irgendwo da draußen noch eine lebenswerte Zukunft gibt. Eine dieser Erkundungsmissionen führt ihn schließlich zu einer abgeschiedenen Ranch, wo er auf die junge Assistenzärztin Cima (Qualley) trifft. Ihr Vater (Pearce), ein weltmüder Überlebender, schützt sein Anwesen und seine Familie mit allen Mitteln. Doch genau diese Begegnung könnte für alle Beteiligten die Chance auf einen Neuanfang bedeuten. Die Dreharbeiten zu „The Dog Stars“ sollen im April beginnen. Das bedeutet, dass wir frühestens 2026 mit Scotts Film rechnen können. Aber auch schon in diesem Jahr können wir eine Apokalypse auf der großen Leinwand sehen. Am 19. Juni 2025 startet nämlich „28 Years Later“, der dritte Teil der Zombiefilm-Reihe von Danny Boyle. Cillian Murphy wird darin allerdings nicht in seiner Rolle aus Teil 1 zurückkehren. Warum ein weiterer Auftritt in der Saga trotzdem noch möglich ist, erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel.





