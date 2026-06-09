Ridley Scott mit 88 Jahren: Erster postapokalyptischer Actionfilm The Dog Stars angekündigt

Im Alter von 88 Jahren dreht Regie-Legende Ridley Scott mit The Dog Stars seinen ersten postapokalyptischen Actionfilm. Der Trailer zeigt Jacob Elordi und Josh Brolin in einer zerstörten Welt, die durch ein mysteriöses Funksignal aus der Routine gerissen werden. Mit Margaret Qualley und Guy Pearce besetzt, verspricht der Film ein düsteres Endzeit-Abenteuer zu werden.

Im hohen Alter von 88 Jahren präsentiert der legendäre Regisseur Ridley Scott , bekannt für Meilensteine wie Alien, seinen ersten postapokalyptischen Actionfilm . Das Werk trägt den Titel The Dog Stars und basiert auf einem gefeierten Bestseller.

Die Geschichte spielt in einer völlig zerstörten Welt, in der die Überlebenden ums nackte Dasein kämpfen. In den Hauptrollen sind die Hollywood-Stars Jacob Elordi und Josh Brolin zu sehen, die das harte Überleben im Alltag der Apokalypse meistern. Ihr monotoner Kampf wird jedoch gestört, als ein mysteriöses Funksignal eintrifft, das alles verändern könnte. Der neu veröffentlichte Trailer bietet einen düsteren und intensiven Vorgeschmack auf das Endzeit-Abenteuer.

Neben Elordi und Brolin sind mit Margaret Qualley und Guy Pearce weitere hochkarätige Schauspieler Teil der Besetzung. Ridley Scott, der mit 88 Jahren keinerlei Anzeichen von Verlangsamung zeigt, unterstreicht mit diesem Projekt einmal mehr seine Vielseitigkeit und seinen unermüdlichen Schaffensdrang. Der Film verspricht, ein knallhartes und visuell beeindruckendes Kinoerlebnis zu werden, das die typischen Elemente des Genres mit Scotts charakteristischem Stil verbindet.

Die Publikumsreaktionen auf den Trailer deuten darauf hin, dass The Dog Stars eines der wichtigsten Actionfilme des Jahres werden könnte, besonders weil es aus der Hand eines echten Meisterregisseurs stammt, der selbst im hohen Alter noch neue Herausforderungen annimmt





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