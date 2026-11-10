Ridley Scotts Fantasy-Epos Legende kostenlos auf JustWatch TV streamen

Ridley Scotts Fantasyfilm Legende lässt sich in Deutschland kostenlos über JustWatch TV streamen und kommt beim Publikum besser an als bei der Kritik.

Das Fantasy-Epos Legende von Kultregisseur Ridley Scott ist in Deutschland kostenlos über JustWatch TV zu sehen. Der Film aus dem Jahr 1985 entführt Zuschauer in eine märchenhafte Welt voller magischer Kreaturen, düsterer Landschaften und eines unvergesslichen Bösewichts. Für Fans klassischer Fantasy bietet der kostenlose Stream damit die Möglichkeit, einen Film der 1980er-Jahre erneut oder erstmals zu entdecken.

Im Mittelpunkt der Handlung steht das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. Der Herr der Finsternis, gespielt von Tim Curry, verfolgt einen finsteren Plan und will die Welt in ewige Dunkelheit stürzen. Dafür müssen die letzten beiden Einhörner sterben, weil sie das Gute verkörpern und die magische Welt vor dem Untergang bewahren.

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Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt

Die Geschichte nimmt Fahrt auf, als die junge Prinzessin Lili, gespielt von Mia Sara, und der Waldläufer Jack, dargestellt von Tom Cruise, in die gefährlichen Ereignisse hineingezogen werden. Ab diesem Moment wird der Film zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Die beiden Figuren müssen handeln, bevor die Dunkelheit die Oberhand gewinnt.

Die Handlung folgt damit dem klassischen Muster eines Fantasy-Abenteuers: Eine Bedrohung von existenzieller Größe trifft auf junge Helden, die sich ihr stellen müssen. Gerade diese einfache Struktur gibt dem Film seinen Rahmen, in dem die Atmosphäre und die Ausstattung im Vordergrund stehen.

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Atmosphäre und Ausstattung als Stärke

Was Legende bis heute sehenswert macht, ist laut der Vorlage vor allem seine außergewöhnliche Atmosphäre. Ridley Scott erschafft eine märchenhafte Welt mit aufwendigen Kulissen, fantasievollen Kostümen und einer düsteren Bildsprache.

Bemerkenswert ist der Verzicht auf moderne CGI-Effekte. Stattdessen setzt der Film auf handwerkliche Ausstattung und eine ganz eigene visuelle Ästhetik, die den Film von vielen späteren Produktionen unterscheidet. Gerade die handgemachten Kreaturen gelten als einer der Gründe, warum das Werk vielen Zuschauern im Gedächtnis geblieben ist.

Kritik fällt gemischt aus, Publikum urteilt positiver

Die Fachkritik bewertet Legende eher durchwachsen, beim Publikum kommt der Fantasyfilm von Ridley Scott jedoch deutlich besser an. Diese Diskrepanz zieht sich durch die Reaktionen auf den Film.

Besonders gelobt werden die außergewöhnliche Optik, die handgemachten Kreaturen und die Darstellung des Herrschers der Finsternis durch Tim Curry. Ein Zuschauer beschreibt den Film als atemberaubendes Fantasy-Spektakel, das eine berührende Reise in gefährliche Gefilde bietet. Ein anderer hebt hervor, dass er von Anfang bis Ende gefesselt gewesen sei und Curry als Teufel eine Glanzleistung abliefere.

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Ein weiterer Zuschauer schildert, dass Legende skurril, surreal und mitunter sogar alptraumhaft wirke. Er erinnert sich, als Kind durch Curry und dessen Kostüm mit den riesigen Hörnern große Angst gehabt zu haben, und bezeichnet den Film als Meisterwerk von Ridley Scott.

Der kostenlose Stream über JustWatch TV ermöglicht es Interessierten, sich selbst ein Bild zu machen. Der Film wird im Kern als ungewöhnliches Fantasy-Abenteuer beschrieben, das vor allem durch seine einzigartige Atmosphäre und seine fantasievolle Ausstattung überzeugt.