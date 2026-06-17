Ridley Scotts postapokalyptisches Sci-Fi-Drama 'Das Ende der Sterne' startet in den Kinos

Regisseur Ridley Scott kehrt mit dem Sci-Fi-Thriller 'The Dog Stars', hierzulande als 'Das Ende der Sterne' betitelt, nach Deutschland zurück. Der Film spielt in einer nach einer Pandemie verwüsteten Welt und folgt drei Überlebenden auf der Suche nach einem rätselhaften Funkspruch. Mit einer hochkarätigen Besetzung und einer Mischung aus Action, Drama und Mystery soll der Film an die Erfolge von 'Alien' und 'Blade Runner' anknüpfen.

Nach einer verheerenden Pandemie ist die Welt nicht mehr die gleiche. So gut wie alle Menschen sind ausgelöscht. Wer überlebt hat, kämpft weiter ums Überleben, denn die Zivilisation, wie wir sie kannten, ist nicht mehr.

In dieser unwirtlichen postapokalyptischen Welt von Colorado versuchen Pilot Hig, der knallharte Ex-Marine Bangley und die junge Assistenzärztin Cima, einen mysteriösen Funkspruch zu entschlüsseln. Regisseur Ridley Scott, bekannt für Meilensteine wie Alien und Blade Runner, kehrt mit diesem Sci-Fi-Thriller nach langer Zeit wieder zurück an die Kinospitze. Der Film, der hierzulande den Titel 'Das Ende der Sterne' trägt, war ursprünglich als 'Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte' geplant, wurde aber in 'The Dog Stars' umbenannt.

Mit einer Starbesetzung um Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin und anderen verspricht der Film eine unterhaltsame Mischung aus Stilmitteln von 'Fallout', 'Yellowstone' und 'Doomsday - Tag der Rache'. Der letzte von Kritikern gelobte Film Scotts war 'The Last Duel' aus dem Jahr 2021. Jetzt hoffen Fans, dass es ihm gelingt, das Publikum wieder in seinen Bann zu ziehen und sein außergewöhnliches Talent als Filmemacher unter Beweis zu stellen.

Der finale Trailer zum Film, der von Steven Spielberg mitproduziert wurde, zeigt die Aliens und verspricht 'absolutes Kino'. In Deutschland startet der Film, der international als 'The Dog Stars' bekannt ist, mit einer großen Besetzung, zu der auch Allison Janney, Guy Pearce und Benedict Wong gehören





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